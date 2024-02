De 22-jarige Oscar Piastri gaat in 2024 beginnen aan zijn tweede jaar Formule 1. De jonge Australiër wist in december nog de Rookie of the Year-award binnen te slepen en legt in de The Fast and the Curious-podcast uit dat hij geen achtste titel voor Lewis Hamilton bij Mercedes ziet.

Piastri kende een prima debuutjaar bij McLaren. Samen met teamgenoot Lando Norris wist hij vanaf de race in Oostenrijk de weg omhoog te vinden, allemaal te danken aan de updates van het team. Het hoogtepunt kwam in Qatar, toen Piastri de sprintrace op zaterdag wist te winnen. Vooral het bandenmanagement was nog een zorgenkindje en dat moet in 2024 beter, wil hij zijn teamgenoot kunnen gaan uitdagen.

Hamilton gaat 'jongensdroom' achterna

Ook Piastri heeft deze winter de ontwikkelingen in de gaten gehouden rondom Hamilton. De 39-jarige Brit verlaat aan het einde van 2024 het team van Mercedes in een poging om bij Ferrari kampioen te gaan worden. Dat zijn echter niet veel oud-kampioenen gelukt, zoals bijvoorbeeld Sebastian Vettel, maar ook Fernando Alonso die uiteindelijk met een paar overwinningen extra de Scuderia weer verlieten.

'Niet fantastisch'

In de podcast wordt gesteld dat het toch wel een mooi scenario zou zijn als Hamilton Mercedes verlaat met zijn achtste wereldkampioenschap. Piastri is het daar toch niet helemaal mee eens. "Nee, het zou niet fantastisch zijn. Waar heb je het over? Oscar Piastri die zijn eerste wereldkampioenschap wint, is een veel beter verhaal", zo knipoogt hij.