De FIA heeft het ingediende protest van McLaren afgewezen. Het team uit Woking zag dat de snelste ronde van Oscar Piastri werd afgepakt, vanwege track limits, maar vond dat dit niet bewezen kon worden.

Piastri wist tijdens Q3 in Oostenrijk de derde tijd te laten noteren, daarmee stond hij achter polesitter Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris. Toch werd kort na het zetten van de tijd het rondje afgepakt. De Australiër had niet binnen de lijntjes gekleurd in bocht zes. Piastri zelf plaatste vraagtekens bij de overschrijding, ook werd er duidelijker bewijs gevraagd van de overtreding.

Uitleg stewards

De stewards zijn echter tot de conclusie gekomen dat het protest moet worden afgewezen om procedurele redenen. Daarvoor wijst het orgaan naar artikel 12.4.1e van het sportreglement. Daarin staat dat teams überhaupt geen protest kunnen indienen tegen het afnemen van de rondetijd. Daarnaast wijst de autobond naar het ingediende protest. In hun ogen was het niet duidelijk tegen welke regel nu geprotesteerd werd en tegen welke partij dit bedoeld was. Piastri krijgt dus niet zijn derde plek terug en zal de Grand Prix van Oostenrijk vanaf P7 moeten aanvangen.

