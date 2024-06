Piastri moet genoegen nemen met P2: "Had gehoopt dat ik ze allebei kon pakken"

Oscar Piastri heeft de tweede plek tijdens de sprintrace in Oostenrijk weten binnen te halen. De Australiër profiteerde optimaal van het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen om de leiding van de race en kon uiteindelijk de tweede stek meepakken.

In de slotfase zette nummer drie Norris nog aan en voerde hij de druk op bij zijn teamgenoot. De Brit kwam wel binnen DRS-afstand, maar kon geen plek vinden om zijn McLaren naast die van zijn teamgenoot te zetten. Piastri weet daardoor de tweede plek te behouden en met Norris op drie, heeft het team weer veel punten binnengehengeld.

Artikel gaat verder onder video

'Dacht dat Max en Lando de deur voor mij aan het openzetten waren

Voor de camera van F1TV houdt Piastri gemengde gevoelens over: "Ik eindig één plaatsje hoger dan ik ben gestart. Maar eigenlijk had ik niet echt de snelheid in de tweede helft van de race. Ik dacht dat Max en Lando de deur voor mij aan het openzetten waren, zodat ik er even doorheen kon, maar dat gebeurde helaas niet." De Australiër vertrok vanaf de derde plek en zag voor zich het duo knokken. "Ik zag dat ze hard aan het duelleren waren met elkaar in bocht vier. De manoeuvre was vrij laat en ik had gehoopt dat ik ze allebei kon pakken. Ik had denk ik één mogelijkheid om Max in te halen, maar ik had daarna niet meer de snelheid en dat ik geduldig was tijdens de start heeft nu goed uitgepakt", aldus Piastri.

Gerelateerd