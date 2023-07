Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 14:04 - Laatste update: 14:08

Hoewel Oscar Piastri toch wel eventjes gefrustreerd was door het mislopen van de pole position voor de Sprintrace op Spa-Francorchamps, moet hij toegeven dat de tweede startplek de beste uitgangspositie biedt. De Australiër hoopt namelijk in de slipstream van polesitter Max Verstappen te duiken, om op die manier het gevecht voor de leiding aan te kunnen gaan.

De Sprint Shootout in België werd gedomineerd door het weer. De aanvangstijd van de sessie werd namelijk uitgesteld, door hevige regenval. Na zo'n 35 minuten vertraging gaf de FIA dan eindelijk het groene licht en de inters waren op dat moment de snelste banden. Tijdens de kwalificatie was het echter aan het opdrogen en de vraag was wanneer de droogweerbanden in het spel zouden komen. Lance Stroll deed een poging in SQ2, maar kwam in de bandenstapels terecht. In SQ3 koos het veld wel voor rood en Piastri miste op een haar na de pole position.

'Kon er niet meer uitpersen'

Voor de camera van Sky Sports F1 moet Piastri toch wel toegeven dat hij enigszins teleurgesteld is door het mislopen van de snelste tijd. "Ben over het algemeen erg blij. Natuurlijk, toen ik over de streep ging, zag ik mezelf op P1 staan op het scherm. Toen kreeg ik te horen dat ik toch op P2 stond en dat was wel even frustrerend", zo vertelt de McLaren-coureur. Verstappen was uiteindelijk de snelste man, maar het verschil was minimaal. "Zeker als het maar om elf duizendsten van een seconde gaat, maar ik heb gewoon een hele goede ronde gereden en ik kon er niet echt meer uitpersen."

'Hier wil je niet op pole staan'

Ondanks dat Piastri graag de snelste tijd achter zijn naam had willen zien staan, ziet hij genoeg perspectief vanaf P2. "Erg blij om op de eerste rij te staan en als er nu een baan is waar je niet op pole wil staan, dan is dat hoogstwaarschijnlijk hier. Hopelijk kunnen we in de slipstream blijven tot bocht vijf en dan zien we wel wat we kunnen gaan doen." Over de verraderlijke omstandigheden, legt hij uit: "In dit soort omstandigheden is het makkelijk om te zeggen dat er nog wel meer in had gezeten, maar als je een klein beetje over de grens heen gaat, dan sta je in de muur. We zagen gisteren al hoe snel Max was en dus is dit best wel goed. Ik zal wel even zeggen dat ik het expres zo heb gedaan, omdat ik dan in de slipstream kan klimmen."