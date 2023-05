Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 15:02 - Laatste update: 15:08

De 22-jarige Oscar Piastri kende in Azerbeidzjan een moeilijk weekend qua gezondheid. De Australiër was niet helemaal fit en onthult dat hij over het hele weekend slechts vier boterhammen wist weg te werken, vanwege een voedselvergiftiging.

De Formule 2-kampioen van 2021 mag dit jaar dan eindelijk aan het grote werk beginnen bij het team van McLaren. Na een uitvalbeurt in de seizoensopener in Bahrein, wist de Australiër in Djedda de race uit te rijden en finishte hij op P15. De eerste punten kwamen in zijn thuisrace in Melbourne, daar wist hij koel te blijven en een P8 over de streep te trekken en afgelopen weekend in Azerbeidzjan moest de jonge coureur het doen met een P10 tijdens de sprintrace en een elfde plek in de hoofdrace.

Stuk lichter dan in begin van het weekend

De McLaren-coureur werd tijdens het raceweekend in Bakoe getroffen door een voedselvergiftiging, maar kon uiteindelijk wel gewoon racen. Na afloop van de wedstrijd in Bakoe vertelde de Australiër: "Het valt me nu wel mee. Ik denk dat de adrenaline op dit moment nog aanslaat. Maar ik voelde me vanmorgen wat beter, wat goed was en ik denk dat het me tijdens de race niet te veel beïnvloed heeft. Ik ben een stuk lichter dan aan het begin van het weekend, dat wel."

Vier boterhammen

Formule 1-coureurs moeten tijdens de sessie enorm geconcentreerd zijn en Piastri moet erkennen dat hij toch niet helemaal topfit was. "Vandaag voelde ik me waarschijnlijk het beste van het hele weekend, wat niet veel zegt. Maar ja, het was fysiek erg moeilijk. Vooral gisteren [sprintrace red.] was het erg zwaar. Ik denk dat ik het hele weekend maar vier boterhammen heb gegeten! Dus ik moet weer wat eten voor Miami", aldus Piastri die niet veel tijd krijgt om te herstellen, want aankomend weekend staat de race in Miami op het programma.