Andrea Stella, teambaas van McLaren - dat derde en vierde werd tijdens de F1 Grand Prix van Australië - zag na de vrijdag in Melbourne al aankomen dat Red Bull qua race pace niet het tempo had dat McLaren en Ferrari wel hadden. Hier was een reden voor.

In gesprek met Motorsport-Total laat Stella weten dat het per raceweekend lastig in te schatten is of er problemen gaan zijn met de degradatie van de banden en welk team de meeste problemen met bandendegradatie gaat hebben. "Als je iemand kent die genoeg expertise heeft om deze situaties goed uit te leggen, zou ik diegene zonder enige twijfel inhuren. In Bahrein was Red Bull nog het enige team dat de zachte banden zonder problemen kon gebruiken. In Bahrein heb je echter geen last van graining. Je kan in Bahrein geen graining krijgen, want het asfalt biedt daar niet voldoende grip om de banden dusdanig te belasten dat er genoeg druk op de banden komt te liggen om graining te veroorzaken."

Omstandigheden in Australië anders

In Australië, waar Lando Norris met zijn derde plaats op het podium zou belanden en Oscar Piastri vierde werd, was alles anders. Veel teams begonnen op de medium band, op wat uitzonderingen daargelaten, maar na ongeveer zes tot tien rondjes waren deze banden net zoals de softs al klaar. Iedereen zou de rest van de race op de harde band rijden, omdat deze band de minste degradatie had. Ook McLaren deed dit, aldus Stella. "De omstandigheden waren hier totaal anders dan in Bahrein. Het is echter niet zo eenvoudig om dit vanuit een technisch perspectief te bekijken en te beslissen wat je met de auto moet doen op de verschillende circuits. Anders zou iedereen dat wel doen."

Stella zag problemen Red Bull aankomen

Voor Stella, en wellicht ook voor de andere teams, waren de problemen die Red Bull op zondag had geen grote verrassing. Dit kwam volgens Stella vooral omdat het duidelijk was dat de banden van Red Bull snel minder werden. "In de derde vrije training, toen Verstappen een long run deed, was dat geen goede racesimulatie. Toen we zijn banden aan het einde van die long run checkten, waren ze na tien tot vijftien ronden duidelijk eraan. Red Bull had duidelijk geen voordeel met bandenmanagement op een circuit met zachte banden (C3, C4 en C5 waren afgelopen weekend aanwezig in Melbourne)."

