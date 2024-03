Sergio Pérez moest genoegen nemen met de vijfde positie in de Formule 1 Grand Prix van Australië, terwijl Red Bull-teamgenoot Max Verstappen uitviel. Ferrari is nu flink ingelopen op de energydrankfabrikant in het kampioenschap.

Verstappen maakte een prima start mee vanaf pole position, maar in de tweede ronde verloor hij de leiding aan Carlos Sainz. Niet veel later kwam er veel rook uit de RB20 en explodeerde de rem rechtsachter. De Nederlander moest opgeven in Melbourne en Sainz reed onbedreigd naar de zege voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris maakte het podium af, terwijl de andere McLaren van de lokale held Oscar Piastri als vierde over de streep kwam. Pérez kwam vervolgens eenzaam als vijfde aan de finish. Daarachter vochten Fernando Alonso en George Russell om P6 met een flinke crash voor de laatstgenoemde tot gevolg. Pérez is de tweede plek in de tussenstand kwijtgeraakt aan Leclerc. Het gat tussen Red Bull en Ferrari is slechts 4 punten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen baalt na uitvalbeurt in Australië: "Blijft een mechanische sport natuurlijk"

McLaren stap voor

"Het was over het algemeen een lastig weekend," begon Pérez tegenover Viaplay na de race. "We hebben nu genoeg werk aan de winkel en van daaruit moeten we verder, want er zijn genoeg dingen waar we naar kunnen kijken. Het was geen weekend waarin we de snelheid hadden. Het is erg jammer om dit resultaat te behalen." Op de vraag waarom hij niet met de McLarens kon vechten, antwoordde 'Checo': "Vanaf de vrijdag al lagen we een stap achter. We zagen dat we het lastiger hadden dan zij."

OOK INTERESSANT: Russell reageert op onderzoek naar Alonso na crash: 'Duidelijk dat hij te vroeg remde'

Balansproblemen

"Dat is iets waar we hard mee aan de slag moeten om te begrijpen," vervolgde de Mexicaan. "We zagen het vorig jaar al in Las Vegas, een race waarin er weinig grip was in de voorbanden. Daar hadden we het toen al lastig. Dat is iets waar we aan moeten werken." Verstappen moest dus opgeven met een kapotte rem. Al had Pérez daar geen last van, hij had wel andere problemen. "Het was gerelateerd aan de balans. En dat hielp niet."

Gerelateerd