George Russell maakte een flinke crash mee aan het eind van de Formule 1 Grand Prix van Australië. Hij moet zich samen met Fernando Alonso melden bij de stewards vanwege het incident. De twee coureurs reageerden na de race op het onderzoek.

Terwijl vooraan Carlos Sainz de wedstrijd in Melbourne op zijn naam schreef voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, werd er daarachter gevochten om de zesde positie tussen Alonso en Russell. Alonso was als tiende begonnen op het Albert Park Circuit, maar kon dankzij een pitstop tijdens de Virtual Safety Car voor de stilgevallen Lewis Hamilton wat plekken goedmaken. In de slotfase kon Russell het gat dichten op een nieuwer setje harde banden. Met nog een aantal ronden te gaan zat de Mercedes-coureur binnen een seconde van de tweevoudig kampioen, maar hij verloor de macht over het stuur in bocht 6 in de één na laatste ronde. Beide rijders moeten nu naar de wedstrijdleiding toe, mogelijk omdat Alonso Russell een 'brake test' zou hebben gegeven.

Probleem met batterij

"Ik was me aan het concentreren op wat er voor me gebeurde, niet achter me," reageerde Alonso bij Sky Sports F1 op het onderzoek. "Ik had de laatste 15 ronden een probleem met de batterij en het gebruik ervan, dus ik had het zeker lastig aan het eind van de race. Ik kan me dan niet focussen op de auto's achter me. Hij is oké, gelukkig. Ik wist dat hij achter me het gat aan het dichten was en 5 à 6 rondenlang op DRS-afstand zat. Maar zoals ik zei, ik was gewoon kwalificatierondjes aan het rijden om proberen de pace te matchen."

100 meter te vroeg geremd

Russell moest even lachen toen hij hoorde dat Alonso beweerde een probleem te hebben. "Van mijn kant zie ik het zo dat ik ervan afging en dat dat aan mij ligt, maar ik lag 100 meter voor de bocht een halve seconde achter Fernando en plotseling kwam hij extreem snel naar mij toe. Ik zat plotseling bijna op zijn versnellingsbak. Ik weet niet of hij echt een probleem had. We gaan zo naar de stewards - een beetje bizar in dit soort omstandigheden. Verder heb ik er weinig over te zeggen. Ik ben gewoon teleurgesteld om de race zo te eindigen." Op de vraag van Sky Sports F1 of hij denkt dat Alonso hem een brake test gaf, antwoordde Russell: "Het is duidelijk dat hij 100 meter voor de bocht remde om vervolgens weer op het gas te gaan om de bocht normaal te nemen. We hebben daar de data al van gezien."

