Max Verstappen is gelaten na zijn uitvalbeurt in Australië. De Limburger geeft voor de camera van Viaplay aan dat hij direct na het doven van de startlichten voelde dat er al iets niet helemaal goed zat.

De Nederlander vertrok zondag vanaf pole position en had het direct aan de stok met Carlos Sainz. Na één ronde werd het DRS-systeem geactiveerd en de Spaanse Ferrari-coureur kon dan ook de koppositie overnemen. Verstappen kon aansluiten, maar toen kwam ineens de rookpluimen. De normaliter zo betrouwbare RB20 bleek ineens problemen te hebben met de rechter achterrem.

Artikel gaat verder onder video

Direct van de start problemen

Verstappen vertelt dat hij direct voelde dat het mis was: "Ik denk dat er iets fout is gegaan, al direct vanaf de start. We konden in de data zien dat rechtsachter (remmen), niet meer afkoelde. Iets is daar wel fout gegaan." Op dit moment gaat het team op onderzoek uit: "We weten nu nog niet precies wat. Daarom ook dat ik dat momentje had in bocht drie. Ik remde, maar het leek nog of er één rem vast stond, daardoor brak de auto zo uit."

LAP 5/58



Verstappen makes it back to the pits. His pit crew can't do anything. He's not coming out again. He's OUT ❌#F1 #AusGP pic.twitter.com/GqQW5W2CHh — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Temperaturen

De temperaturen liepen alleen maar op en dat zag de Limburger ook op zijn dashboard: "Die allereerste ronde zijn de remmen nog extreem koud. Normaal koelen de remmen af, maar de rechter achterrem koelde niet meer af. We zagen de temperaturen alleen maar omhoog gaan, er liep duidelijk iets aan. Dus dat is natuurlijk niet ideaal." Verstappen was op dat moment in gevecht met Sainz: "Je zag ook dat toen ik achter hem zat, toen kon ik hem eigenlijk weer inhalen, maar toen brak de auto weer uit in bocht zes. Daar ging ik er ook weer bijna af. Dus dat was wel duidelijk dat er echt wat mis was."

The remnants of Verstappen's tyres following the brake issues that caused his retirement 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/7HS4DX3Y5e — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

'Blijft mechanische sport'

Wat de oorzaak van de brandende achterrem is, dat is op dit moment nog niet duidelijk: "Dat weten we nu nog allemaal niet, dat gaan we checken, waar dit vandaan komt. Het blijft een mechanische sport natuurlijk. Dat soort dingen kunnen altijd gebeuren natuurlijk, maar het is wel enorm balen. Ik denk dat er wel weer een kans in zat dat we konden winnen vandaag."

Gerelateerd