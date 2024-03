Voor Lando Norris kwam het podiumplekje in Australië wat onverwachts, maar hij wijst wel naar het bewijs dat erg stappen worden gezet bij McLaren. De Brit kon in de eindfase nog hopen op een P2, maar Charles Leclerc was toch net iets te ver weg.

De 24-jarige McLaren-kopman was het hele weekend al snel bezig. Zo topte hij nog de tijdenlijst na de eerste vrije training. Uiteindelijk wist Norris zichzelf op een verdienstelijke vierde plek te kwalificeren en door de uitvalbeurt van Max Verstappen, schoof hij in de wedstrijd een plekje op. Toch is daarmee niet het hele verhaal verteld, want uiteindelijk kon de Brit Leclerc nog best lang bijhouden. Dat is volgens Norris het bewijs dat er progressie wordt geboekt.

Artikel gaat verder onder video

McLaren komt dichterbij

Na afloop van de Grand Prix van Australië legt Norris uit: "Het was een goede dag voor ons. Ik ben erg trots op het team. Een P3 en een P4. Dat zijn weer een heleboel punten. We hebben Charles net niet kunnen pakken, want ik denk wel dat onze snelheid beter was." Ferrari heeft simpelweg een undercut met Leclerc uitgevoerd en dat kon Norris niet meer goedmaken. "We hadden wel wat hoop op de tweede plek, want de snelheid zat er vandaag wel in." Toch zijn de complimenten van Norris vooral bedoeld voor voormalig teamgenoot en winnaar Carlos Sainz: "Maar Ferrari en Carlos hebben het vandaag gewoon heel erg goed gedaan, petje af. Ze zijn al het hele weekend snel. Ik voelde me goed vandaag, ik kon de banden ook redelijk beheren, dus dat was een goede stap. Het podium had ik heel eerlijk niet verwacht, dus ik ben heel erg blij."

Podium smaakt naar meer

De MCL38 kwam tot leven op het Albert Park Circuit, want achter Norris finishte teamgenoot Oscar Piastri: "Het is duidelijk dat dit circuit ons wel ligt, dus we konden pushen en wat extra snelheid ontgrendelen. Het is wederom een stap richting Ferrari en Red Bull. Ze staan echter nog wel een paar stappen voor ons. We moeten ze bijbenen, maar het is duidelijk dat we dichterbij komen. Op een dag zoals vandaag, wordt dat bewezen. Fijn om terug te zijn op het podium, hopelijk volgen er meer."

Gerelateerd