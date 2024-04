Lando Norris is sinds het beëindigen van zijn relatie met Luisinha Oliveira in 2022 vrijgezel, maar het lijkt erop dat de Britse coureur van McLaren een nieuwe dame aan de haak heeft geslagen. Het zou gaan om de 21-jarige Margarida Corceiro, de ex van Chelsea-voetballer Joao Felix.

Norris is alweer enige tijd vrijgezel. Vlak voor de Dutch Grand Prix van 2022 liet de Britse rijder aan de buitenwereld weten dat zijn relatie met Oliveira op de klippen was gelopen. "Na wikken en wegen hebben Luisa en ik gezamenlijk besloten om onze romantische relatie te beëindigen, maar we blijven goede vrienden," vertelde Norris toen vlak voor de Grand Prix van Nederland. "Ik wens haar de wereld toe en heb zoveel respect voor haar en alles wat ze doet als zo'n geweldige en sterke vrouw met niets dan vriendelijkheid", zo liet hij destijds weten.

Nieuwe vlam Norris?

Nu lijkt het erop dat Norris na een paar jaar een nieuwe vriendin gevonden lijkt te hebben. Het afgelopen weekend werd de 24-jarige coureur namelijk gesignaleerd tijdens het Monte Carlo 1000-tennistoernooi in Monaco. Verstopt onder een vissershoedje zien we Norris namelijk samen met Corceiro, waarmee hij ook vorig jaar al eens gesignaleerd werd, genieten van de wedstrijd. Destijds ging de Portugese blondine officieel nog met Chelsea-voetballer Joao Felix, een relatie die in juni 2023 op de klippen liep. Ook in de comments van de Instagram-posts van Corceiro - goed voor 1,8 miljoen volgers - lijkt men er inmiddels vanuit te gaan dat zij samen is met Norris.

Lando in the bucket hat☺️ watching Tennis today in Monaco🎾 pic.twitter.com/yI5QLFLDvA — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) April 14, 2024

