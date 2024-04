Lando Norris kwam als zesde over de streep in de F1 Sprint op het Shanghai International Circuit, terwijl hij vanaf pole position was vertrokken. De McLaren-coureur legt uit wat er gebeurde bij de start in China.

Norris kwam ruim bovenaan de tijdenlijst te staan tijdens een knotsgekke, natte sprintkwalificatie en kreeg zo de pole voor de Sprint in handen. Hij leek prima weg te komen toen de lichten uitgingen, maar niet zo goed als Lewis Hamilton die vanaf de tweede stek aan de binnenkant dook van Norris. De laatstgenoemde zat dus aan de buitenkant door de eerste bochten en gleed plotseling van de baan af. Norris viel terug naar P7, maar zou in de slotfase nog een positie terugwinnen dankzij de lekke band van Fernando Alonso.

Waardeloos asfalt

"Ik verloor de controle gewoon," begon Norris tegenover F1 TV. "Verder heb ik er weinig over te zeggen. Ik probeerde aan de buitenkant te blijven, maar met dit asfalt en hoe waardeloos het is, ging ik een beetje wijd op koudere banden en ik verloor gewoon de achterkant. Het is zonde, maar het gebeurt nou eenmaal. Het is best wel frustrerend. Maar we hebben laten zien wat onze snelheid is en het is puur dankzij de DRS dat ik niet ver terugviel. Onze racepace is niet best."

Prijs betaald

"Ik liep op het eind ook nog een beetje schade op," vervolgde de man uit Bristol. "Het was een lastige race en niet waar we hoopten, maar we hebben wel een aantal punten gescoord en ik denk dat we hoe dan ook op deze positie waren geëindigd. Lewis eindigde wel veel verder vooraan. Ik denk dat [de Mercedessen] sneller zijn, maar volgens mij scheelt het niet veel. Meer punten lagen zeker voor het oprapen, maar ik heb de prijs betaald voor mijn fouten."

