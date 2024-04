Zak Brown ziet de toekomst van het team van McLaren uiterst positief in. De McLaren-CEO verklaarde in Monaco tegenover de pers, waaronder GPFans, dat de Britse renstal zich met haar geweldige sponsors en stabiele line-up in een fantastische positie bevindt.

Nog voordat het Formule 1-seizoen van 2024 van start kon gaan, was silly season al in volle gang. Dat is gezien het grote aantal aflopende contracten aan het einde van 2024 ook helemaal niet zo gek. Toch is er één team wat dit jaar vrijwel niet betrokken is geweest bij silly season: McLaren. De driver line-up van het team uit Woking staat voor de komende jaren namelijk al lang en breed vast. Het tweejarige contract van Oscar Piastri werd in september 2023 omgezet in een vierjarig contract, waardoor de Australiër tot het einde van 2026 verzekerd is van zijn stoeltje. Teamgenoot Lando Norris stond oorspronkelijk tot eind 2025 onder contract bij McLaren, maar zette in januari zijn krabbel onder een nieuwe ‘meerjarige’ contractverlenging. Hiermee gaf hij een duidelijk signaal af aan Red Bull, dat in het verleden veelvuldig heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in zijn diensten.

Stabiliteit, zichtbaarheid en duurzaamheid

Tijdens het raceweekend in Monte Carlo verscheen Zak Brown samen met McLaren FE-teambaas Ian James voor de aanwezige media, waaronder GPFans. In deze perssessie werd de McLaren-CEO gevraagd hoe fijn het is dat hij zich de komende jaren niet bezig hoeft te houden met de transfermarkt. “We proberen wel een rol te spelen in silly season, maar we maken er gewoon geen deel van uit”, lacht Brown. “Nee, ik denk dat één van de dingen die ik probeer te doen is om stabiliteit, zichtbaarheid en duurzaamheid mee te nemen naar al onze raceteams.”

Lando Norris & Oscar Piastri

Uit de problemen blijven

“Dus ik denk dat we ons met het Formule 1-team in een geweldige positie bevinden”, vervolgt de Amerikaan. “We weten wie onze coureurs zijn, we weten wie onze teambaas is en alles verloopt volgens plan. We hebben onze nieuwe technologieën en we hebben geweldige sponsors. Dus ik denk dat we ons - in een tijd waarin sommige teams moeten stabiliseren, niet weten wie er gaat rijden, de motorwisselingen en dat soort dingen – in een behoorlijk sterke positie bevinden. We kijken vooruit, willen gewoon uit de problemen blijven en doorgaan.”

