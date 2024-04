Fernando Alonso en Carlos Sainz zullen een bezoekje moeten brengen aan de stewards na de F1 Sprint op het Shanghai International Circuit. De twee Spanjaarden raakten elkaar in de strijd om een podiumplekje.

Lando Norris ving de Sprint in China aan vanaf pole position, maar Lewis Hamilton kwam beter weg en nam de leiding over toen de McLaren van de baan gleed. Fernando Alonso schoof op naar de tweede plaats, maar moest die positie al gauw opgeven aan Max Verstappen. De Red Bull-coureur ging later ook voorbij aan Hamilton om de Sprint op zijn naam te schrijven. In de slotfase waren de ogen vooral gericht op het gevecht om de derde stek. Sainz ging buitenlangs Alonso door de lange zevende bocht en ze raakten elkaar eventjes. De laatstgenoemde leek de positie te moeten opgeven, maar besloot om te proberen zijn landgenoot terug te pakken met een divebomb-actie in bocht 9.

Frustratie bij Sainz

Alonso en Sainz raakten elkaar weer en het was Sergio Pérez die de lachende derde was en er met het podium vandoor ging. Een gefrustreerde Sainz gooide zijn Ferrari weer aan de binnenkant van Alonso bij bocht 11. Uiteindelijk reed Alonso richting de pits met een lekke band en viel uit. Charles Leclerc werd vierde in de Sprint in China, nadat hij weg kon rijden van zijn ploegmaat die schade had, maar nog wel Norris achter zich kon houden. Oscar Piastri kwam als zevende over de streep voor George Russell die op zijn softs het laatste puntje pakte. Vanwege het contact tussen Alonso en Sainz in bocht 7 moeten ze zich allebei melden bij de wedstrijdleiding van de FIA om 06:15 uur Nederlandse tijd.

