Lando Norris kende een prima zondag in Shanghai. De kopman van McLaren wist het hoofd koel te houden tijdens alle chaos in China en kwam uiteindelijk als tweede over de streep en was daar was hij toch wel aardig door verrast.

Norris vertrok zondagochtend vanaf P4 en wist tussen alle schermutselingen heen het hoofd koel te houden en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. In de eindfase leek het erop of Pérez het gat ging dichten richting de McLaren en dat gebeurde ook gestaag. Toch was het een aantal ronden voor het vallen van de vlag Norris die het tempo verhoogde en het gat bleef rond de vijf seconden hangen. Daardoor wist de Brit een tweede plek over de streep te trekken en belangrijke achttien punten bij te schrijven. Daarnaast kreeg hij van de fans de 'Driver of the Day' toebedeeld.

Onverwachts

Na afloop van de race en voor de camera van Nico Rosberg legt Norris uit: "Ik ben eigenlijk best wel verrast en ook blij voor het hele team, maar ook de pitstops gingen erg goed. Vandaag viel het allemaal op zijn plek en eerlijk gezegd weet ik niet precies waarom het allemaal liep, zoals het vandaag liep." De sprintrace begon Norris vanaf pole, maar dat kon hij niet omzetten in een zege. "Het was een makkelijkere taak die ik vandaag had, dan gisteren. Ik kon heel erg goed pushen, want de auto voelde gewoon erg goed aan vandaag, nog een podiumplek dus ik mag niet klagen."

Weddenschap

Toch had Norris van tevoren een sterker Ferrari verwacht, maar ook Red Bull en dan met name Pérez liep niet zover uit, als hij van tevoren had gedacht. "Nou, ik was wel verrast door een aantal dingen. Het gebrek aan snelheid bij Ferrari vandaag, maar ook onze snelheid was vergelijkbaar met de Red Bull, dat verwachtte ik niet vandaag. Ik dacht dat ik vroeg naar huis zou gaan vandaag en al helemaal niet aan het podium. Het is een welkome verrassing en het toont aan dat het team hard werkt en dat betaalt zich nu uit." De Brit doet daarnaast een gokje uit de doeken. "Ik had een weddenschap geplaatst dat ik 35 seconden achter de Ferrari's zou eindigen, dus daar zat ik helemaal naast. Gelukkig zat ik ernaast."

