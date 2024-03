Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Japan

De Formule 1 maakt zich op voor ronde vier van het wereldkampioenschap. Dat zal plaatsvinden op het Suzuka International Racing Course en dat betekent dat de Grand Prix van Japan zal worden verreden.

Nadat Red Bull Racing in de twee openingsraces een perfecte score wist af te leveren, gooiden problemen met de remmen roet in het eten in Australië voor Max Verstappen. Sergio Pérez wist in Melbourne ook niet verder te komen dan vijfde plek en dus zal de renstal erop gebrand zijn om een goed figuur te slaan op Suzuka. Voor Carlos Sainz was het echter wel een opsteker. Zo wist de Spanjaard optimaal te profiteren van de uitvalbeurt van Verstappen en ging hij met de overwinning naar huis. Teamgenoot Charles Leclerc kwam uiteindelijk als tweede over de streep, voor Lando Norris.

Suzuka International Racing Course

Het Suzuka International Racing Course is al sinds 1987 de plek waar de Grand Prix van Japan wordt gehouden. De sport heeft slechts vier keer gereden in Fuji in plaats van op Suzuka. De baan is ontworpen door de Nederlandse Hans Hugenholtz, die uiteindelijk ook Zandvoort heeft uitgetekend. Het was de wens van Honda om een testcircuit te hebben en uiteindelijk werd Suzuka opgeleverd. De baan is 5,807 km lang en het (race)ronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton. Die wist in 2019 een 1:30.983 op het bord te zetten en daar is voorlopig nog niemand onder gekomen. Het circuit beschikt over veel iconisch bochten zoals de 'S'-bochten in sector één, maar ook de 130R aan het einde van het rondje. Volgende week zondag zullen er in totaal 53 ronden worden verreden voor de Grand Prix van Japan.

Regen voert boventoon bij eerste weersverwachting

Daags voordat het evenement in Japan begint, nemen we even de weersverwachting door en dan zien we dat er een boel regen wordt verwacht. AccuWeather meldt dat de kans op regen 75 procent is op de dag van de eerste twee trainingssessies waarbij de regen vooral in de middag wordt verwacht, voordat het droog maar bewolkt wordt in de avond. De neerslagkans op de kwalificatiedag is 25 procent met bewolking in de middag en wat regen in de avond. Op de zondag van de Grand Prix is de kans op regen 72 procent met bewolking in de ochtend en regen in de middag. Een aantal weerplatformen voorspellen dat er maar liefst 45 millimeter regen kan vallen op die zondag alleen. Dat is een derde van wat er normaal gesproken in de hele maand april valt in de Suzuka-regio. Het is al vaker voorgekomen dat veel regenval zorgde voor vertragingen of veranderingen in het tijdschema voor de Grand Prix van Japan.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 97 punten 2. Ferrari 93 punten 3. McLaren 55 punten 4. Aston Martin 27 punten 5. Mercedes 26 punten 6. RB 4 punten 7. Haas 4 punten 8. Williams 0 punten 9. Kick Sauber 0 punten 10. Alpine 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Japan

In Japan is het acht uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. Zo wordt de eerste vrije training op vrijdag 5 april om 04:30 uur verreden, waarna het om 08:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdag 6 april wederom om 04:30 uur van start, met als hoogtepunt natuurlijk de kwalificatie om 08:00 uur. Uiteindelijk staat op zondag 7 april het hoofdgerecht op het programma met de Grand Prix van Japan. De wekker dienst hiervoor in ieder geval voor 07:00 uur gezet te zijn, want dan doven de lichten.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 5 april

04:30 uur: Eerste vrije training

08:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 6 april

04:30 uur: Derde vrije training

08:00 uur: Kwalificatie

Zondag 7 april

07:00 uur: Grand Prix van Japan

