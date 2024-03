Voormalig Minardi-eigenaar Paul Stoddart is in gesprek met Motorsport.com lovend over de mentale kracht van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Natuurlijk is een snelle auto en wat stuurmanskunsten ook nodig om succes te hebben, maar het mentale spelletje moet in de ogen van de Australiër niet worden onderschat.

De 26-jarige Red Bull-coureur staat erom bekend vrij nuchter door het leven te gaan. Die mentaliteit neemt hij mee in de auto. Zo weten we allemaal nog wel hoe Carlos Sainz in Singapore (2023) de race wist te winnen en de Grand Prix erna, in Japan, sloeg de Limburger met klinkende cijfers terug. Het is precies die mentaliteit die Stoddart prijst.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton onthult verlies aan downforcepunten door wegwerken porpoising

'Hij versloeg zijn vader'

Jos 'The Boss' zat in de nadagen van zijn Formule 1-carrière bij Minardi. Een jonge Max was toen al terug te vinden in de simulator. "Ik ken hem al sinds hij zes was, en toen was hij al goed. Hij versloeg zijn vader, die toen voor mij reed, in een Formule 1-simulator. Hij heeft de kunst van het alleen maar naar voren kijken geperfectioneerd." Een foutje of een afleiding is in de ogen van Stoddart bij Verstappen dan ook zeldzaam.

OOK INTERESSANT: Lawson duikt veelvuldig in data van Verstappen: "Om daarvan te leren is best gaaf"

Blik naar voren

Verstappen is vaak stoïcijns en richt vooral op de dingen die hij onder controle heeft. "Als hij een prestatie heeft neergezet, dan ligt dat voor hem meteen in het verleden. Hij focust gelijk op de volgende race, op de toekomst. Dat is wat hem zo goed maakt. Zo weet hij altijd die extra tienden te vinden. Natuurlijk moet je als coureur ook een goede auto hebben. Maar die heeft hij", aldus Stoddart.

Gerelateerd