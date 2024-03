Voor Liam Lawson is het 2024-seizoen er voorlopig ééntje waarbij hij rustig zijn kans moet afwachten. De Nieuw-Zeelander debuteerde vorig jaar tijdens het raceweekend in Nederland als vervanger van Daniel Ricciardo. In gesprek met Fox Sports Australië legt Lawson uit dat uitgerekend Max Verstappen, die zijn thuisweekend ging rijden, voor hem klaarstond en het advies gaf om vooral te gaan genieten.

Daar waar Nyck de Vries vorig jaar de schone taak kreeg om het vuur aan de schenen van Yuki Tsunoda te leggen, lukte dat de voormalig Formule E-kampioen niet. Daniel Ricciardo kreeg halverwege het seizoen dan ook zijn kans om het te proberen naast de Japanner. Tijdens het raceweekend in Zandvoort blesseerde de goedlachse Australië zichzelf en daardoor kreeg Lawson vervolgens zijn kans. Van al zijn voorgangers zat hij misschien wel het dichtst bij Tsunoda in de buurt, maar voorlopig is er slechts een reserverol voor hem weggelegd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jordan wil jonge coureurs zien tijdens sprintraces: "Het moet voor jongeren zijn"

'Stond open om advies te geven'

Lawson werd halsoverkop tijdens het raceweekend in Zandvoort ingepast en legt uit dat Verstappen één van de mannen was die direct klaarstond om te helpen. "Toen ik vorig jaar reed, was hij één van de weinige die echt openstond om te praten en advies te geven. Hij kwam binnen en zei 'zorg dat je ervan geniet, probeer eraan te denken om ervan te genieten'. Hij was echt goed en stond ervoor open om advies te geven", zo vertelt Lawson bij Fox Sports Australië.

OOK INTERESSANT: Marko verbaasd over verschil RB-coureurs: "Is Tsunoda hoogvlieger of is Ricciardo slecht?

Kijkje in de keuken

Verstappen is op de baan dan wel meedogenloos, maar buiten de baan juist helemaal niet. "Buiten de auto is hij eigenlijk een hele aardige vent. Ik denk dat hij nogal agressief kan overkomen op tv, maar hij is gewoon supercompetitief en hij is echt een hele goede vent." Daarnaast kan Lawson, in zijn huidige rol, uitgebreid de data van de Nederlander bestuderen. "Het is dus cool om dat te hebben, maar ook om van hem te kunnen leren. Het is duidelijk dat hij nu heel erg goed rijdt, maar om al die data te zien en daarvan te leren is best gaaf."

Gerelateerd