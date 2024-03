Er hangen vraagtekens boven de Formule 1-coureurs van Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. Is Yuki Tsunoda een kandidaat voor een zitje bij Red Bull Racing en waarom presteert Daniel Ricciardo niet zo goed als verwacht? Helmut Marko gaat daar dieper op in.

Dertien rijders in het veld van de koningsklasse hebben momenteel een contract die aan het eind van dit seizoen afloopt. Twee daarvan zijn de mannen van RB. Tsunoda zit nu in zijn vierde seizoen bij het team uit Faenza en heeft tot nu toe de enige punten voor RB gescoord na een zevende plaats in Australië. Daarvoor kwam hij als veertiende en vijftiende over de streep in Bahrein en Saoedi-Arabië, respectievelijk. De Japanner heeft al vaker duidelijk gemaakt te azen op het zitje bij Red Bull naast Max Verstappen. Sergio Pérez heeft namelijk ook nog geen contract voor 2025. Ricciardo stapte halverwege 2023 in als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, maar is tot dusver dit seizoen puntloos. Vooral tijdens zijn thuisweekend in Australië kwam hij gewoon niet in de buurt van zijn ploegmaat.

Vorm Ricciardo is een puzzel

Marko ging tegenover Laola1 in op de vorm van Ricciardo: "Dat is voor ons allemaal een puzzel," aldus de Red Bull-hoofdadviseur. "Hij is over het algemeen langzamer dan Yuki. Het lijkt hem nooit mee te zitten. Dat is wel verrassend, want in de wintertest ging het nog heel goed voor hem. Maar op dit moment is Yuki duidelijk de snellere." Er waren geruchten dat de Honeybadger binnenkort al vervangen zou worden door Liam Lawson, maar dit werd uiteindelijk ontkracht.

Op de vraag of Tsunoda een kandidaat is voor het tweede zitje bij het topteam van de energydrankfabrikant, antwoordde Marko: "Je hebt een andere coureur nodig om een goede vergelijking te kunnen maken. De vraag is: Is Yuki een hoogvlieger geworden of is Daniel zo slecht? Daar is nog geen objectief antwoord op na drie races op drie compleet verschillende circuits."

