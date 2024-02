De organisatie van de Dutch Grand Prix is op het FIA-gala in London in de prijzen gevallen. Zo heeft algemeen directeur Robert van Overdijk de bokaal voor 'Promotor van het Jaar' uit de handen van Stefano Domenicali mogen ontvangen.

Sinds 2021 heeft Nederland weer een eigen Grand Prix op de Formule 1-kalender. Er moest hier en daar wel wat worden verbouwd aan circuit Zandvoort, maar vooral het programma buiten de Formule 1-sessies om zijn voor de huidige eigenaren van de sport cruciaal. Daarin lijkt de organisatie ook te zijn geslaagd, want veel andere promotors komen vaak een kijkje nemen in Zandvoort en hoe dat in de Nederlandse badplaats is geregeld.

Grand Prix met festivalsfeer

Ook de leiding van Formula One Management is dat opgevallen en Domenicali deelde de bokaal voor 'Promotor van het Jaar' uit aan Van Overdijk. Het groene karakter van het evenement, in combinatie met de festivalsfeer die er tijdens het raceweekend hangt, is in de smaak gevallen. Daarnaast is de race in Zandvoort, samen met Silverstone, de enige op de Formule 1-kalender die het afdoet zonder steun van de overheid.