Max Verstappen won de F1 Sprint voor de Grand Prix van China en mocht zich daarom na afloop melden op de grid voor de traditionele top drie interviews. Echter, de Formule 1 kreeg te maken met technisch falen toen Verstappen het woord nam. Zelfs een tussentijdse microfoonwissel kon de problemen niet verhelpen. "Van kwaad tot erger", zo klonk het uit de commentaarpositie van Nelson Valkenburg.

Verstappen kende gisteren in China een matige sprintkwalificatie, waardoor hij vandaag de bijbehorende Sprintrace moest aanvangen vanaf de vierde positie. De Red Bull-coureur had het lastig in de beginfase, maar kwam vervolgens beter en beter in z'n ritme. Uiteindelijk wist hij zijn weg naar voren te vinden en nam hij de leiding over van Lewis Hamilton. Verstappen finishte uiteindelijk als winnaar en mocht zich daarom - samen met Hamilton en Sergio Pérez - na afloop melden voor de gridinterviews. In dit korte praatje blikken de coureurs terug op hun race, maar de helft van wat Verstappen zei, kwam niet over bij de fans thuis. En dat had alles te maken met geblunder aan de kant van de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Van kwaad tot erger bij interview Verstappen

Zodra Verstappen de microfoon in handen kreeg, begonnen de problemen. Het geluid viel weg en er klonk gekraak en gepiep. Pas toen Verstappen halverwege zijn interview was, besloot het technische team in te grijpen en van microfoon te wisselen. De Red Bull-coureur kreeg een nieuwe microfoon in zijn handen gedrukt en deed vervolgens nogmaals een poging zijn verhaal af te maken. Maar het technisch malheur bleek nog niet voorbij, want ook de tweede microfoon gaf de geest. "Het gaat van kwaad tot erger", zo klonk het uit de mond van Viaplay-commentator Valkenburg. De fans thuis kregen dus nauwelijks mee wat Verstappen te zeggen had.

Reacties op social media

Op social media werd het gestuntel van het technische team van de Formule 1 ook opgemerkt. "Zelfs de microfoon wordt moe van al die overwinningen van Verstappen", zo klonk het onder meer. Weer een ander schreef: "Het hebben van technische problemen gedurende het Verstappen-interview is zo grappig. Er zijn daar meer problemen voor Max dan tijdens de Sprintrace."

Even the mic is tired of Verstappen wins 😂 — jesica¹⁶⁴ (@xo_jesicaaa) April 20, 2024

Having some technical difficulties during the Verstappen interview is so funny. More trouble there for Max than the sprint race — Mark Kremer (@mark_kremer) April 20, 2024

