Lewis Hamilton heeft in China een onaangekondigd bezoekje gebracht aan de Red Bull van Max Verstappen. Na afloop van de Sprintrace was de zevenvoudig wereldkampioen toch wel even benieuwd hoe de RB20 met zo'n grote voorsprong (+13 seconden) over de finish kon komen.

Hamilton begon de Sprintrace vanaf de tweede positie, terwijl Verstappen vanaf de vierde plek moest vertrekken. Eerstgenoemde wist polesitter Lando Norris te grazen te nemen bij de start en zodoende de leiding in de wedstrijd over te nemen. Hamilton hield dit ongeveer de halve race vol, want op enig moment dook Verstappen op in zijn spiegels. De RB20 kwam vervolgens met rasse schreden dichterbij. De Mercedes van Hamilton vormde geen enkele partij voor de aanstormende Red Bull en Verstappen wist in de resterende ronden zelfs nog een gat van meer dan 13 seconden te creëren. Deze enorme overmacht zorgde voor de nodige vraagtekens bij Hamilton, die na afloop met eigen ogen wilde zien hoe die RB20 van Verstappen zó snel kon zijn.

Hamilton besluit RB20 Verstappen grondig te inspecteren

Nadat de coureurs hun auto hadden geparkeerd, besloot Hamilton nog even een onaangekondigd bezoekje te brengen aan de RB20 van Verstappen. Hij nam zijn tijd en inspecteerde de bolide van zijn rivaal grondig. Veel wijzer leek Hamilton er niet van te worden, want in de daaropvolgende kwalificatie was de Brit nergens te bekennen. Hamilton werd al uitgeschakeld in Q1, terwijl Verstappen er - wederom met grote overmacht - met pole position vandoor ging.

