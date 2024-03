Mercedes-teambaas Toto Wolff moet erkennen dat de situatie bij Red Bull Racing voor de nodige drama zorgt, maar tegelijkertijd erkent hij dat het voor het Oostenrijkse team 'niet geweldig' is.

Wolff kreeg in Bahrein steun van McLaren-CEO Zak Brown. Beide mannen stelden dat het voor de sport belangrijk was om transparantie te tonen in het onderzoek dat Red Bull was gestart naar de teambaas, Christian Horner. Toch betreft het hier een interne zaak tussen twee werknemers van het Oostenrijkse bedrijf. De afgelopen weken zijn er een heleboel verhalen naar buiten gekomen over de situatie bij het Oostenrijkse team. Daar zaten ook tegenstrijdige verhalen bij en Wolff wijst bij OE24 naar een bewuste informatiestrategie.

Verwarrend

Wolff stelt dat het uitblijven van informatie, juist voor gespeculeer zorgt. "We leven in een zeer transparante wereld. Als je iets niet zegt, wordt het alleen maar interessanter: dat leidt tot meer vragen, meer verhalen en meer speculatie." Volgens de teambaas van Mercedes is het belangrijk dat de zaak tussen Horner en de desbetreffende werknemer goed wordt opgelost. "Er is het echte verhaal op de achtergrond, namelijk de echt belangrijke kwestie. Waarom ging een vrouw die zich ongemakkelijk voelde naar HR? Waarom is dit nog niet besproken? Daarnaast is er een informatiestrategie die er van buitenaf een beetje verwarrend uitziet."

Spannende scenario's als Horner blijft

Dat het er allemaal een beetje warrig uitziet, daar heeft Wolff wel een verklaring voor. "Ik denk dat de Oostenrijkers professioneel zijn, in Engeland proberen ze alles klein te houden, wat tegenwoordig niet meer mogelijk is." Mercedes kan de grote winnaar worden, want als Horner aanblijft dan ziet Wolff Max Verstappen vertrekken. "Ik zeg alleen maar: als Horner blijft (bij Red Bull, red.) zijn er spannende scenario's mogelijk. Uiteindelijk draait het allemaal om het personeel van Horner. Maar zoals ik al zei, lees ik alleen in de media over wat er intern bij Red Bull gebeurt."

