Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt niet alleen zijn pijlen te hebben gericht op de diensten van Max Verstappen, de Oostenrijker kijkt ook met argusogen naar Adrian Newey. Wolff is ondanks de mindere resultaten in 2024 best tevreden met zijn technische mensen, maar sluit een overstap van Newey niet uit.

Het team van Red Bull Racing lijkt door de onrust wat om de renstal heen hangt, aangeschoten wild te zijn. Jos Verstappen heeft eerder aangegeven dat de rust zo snel mogelijk moet terugkeren bij de renstal, maar inmiddels probeert de concurrentie zoveel mogelijk personeel over te nemen van het team uit Milton Keynes. Ferrari heeft er geen geheim van gemaakt dat het Oostenrijkse team een aantal interessant personeelsleden heeft, maar ook Mercedes kijkt graag rond in het personeelsbestand van de renstal.

Mercedes is echt alternatief voor Verstappen

Bij OE24 legt Wolff zijn interesse in Verstappen op tafel: "Elk team zou Max graag meenemen omdat hij de sterkste coureur is, dat is logisch! Maar zoals ik al zei, de coureur zal altijd proberen om in de sterkste auto te rijden. Daarom moeten we vooraf ons huiswerk doen, zodat de auto presteert. Mercedes zou dus een echt alternatief voor Max kunnen worden."

Succesfactoren Red Bull Racing

Toch is Verstappen niet zomaar naar Mercedes te lokken. Wolff legt zich dan ook toe op de succesfactoren van Red Bull Racing, zoals bijvoorbeeld ontwerper Newey. "Alles is mogelijk in deze gekke periode, ik zou niets uitsluiten. Maar we hebben een uitstekend technisch team bij wie ik me op mijn gemak voel en voor honderd procent goed gepositioneerd ben, ook al komt dat op dit moment niet tot uiting in de rondetijden." Niet alleen Newey zou een Mercedes-shirt kunnen gaan dragen, ook Helmut Marko verwelkomt Wolff met open armen. "Het draait allemaal om Max en zijn perspectieven. Ik weet niet genoeg over de dynamiek tussen de twee om te kunnen beoordelen hoe belangrijk Marko echt is voor Max."

Gesprekje tussen Jos en Wolff

In Djedda waren er beelden te zien van een gesprek tussen de teambaas van Mercedes en Jos Verstappen. Er werd gehint op een gesprek over de toekomst, maar dat heldert Wolff nog even op. "Niets bijzonders. Ik feliciteerde hem met de race. Jos en ik zijn in hetzelfde jaar geboren en hebben al jaren een goede relatie."