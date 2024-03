Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing en afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië nog onder vuur, heeft duidelijk gemaakt dat Sergio Pérez in 2024 nagenoeg met dezelfde set-up rijdt als Max Verstappen. Het team is het seizoen begonnen met twee een-tweetjes.

In een column voor Speedweek blikt Marko terug op het weekend in Djedda. "Na Bahrein sprak ik al mijn zorgen uit dat Red Bull in Djedda grotere problemen zou hebben dan bij de seizoensopener. Dat is ook in zekere zin wat gebeurde. De buitenaardse kwalificatieronde van Max maskeerde dit nog enigszins, met een voorsprong van drie tienden op Charles Leclerc. We hadden het in de race zelf lastig met de harde banden. Het duurde lang om die banden op te warmen, en toen Max last kreeg van verkeer, verloor hij de bandentemperatuur, en kwam hij in de problemen. Ons grootste voordeel in Bahrein was dat de auto goed met de banden omging, en dit effect was niet zo duidelijk in Djedda."

Pérez zelfde afstelling als Verstappen

Volgens Marko is het circuit in Djedda een favoriet van Pérez, die met ongeveer dezelfde afstelling reed als Verstappen in Saoedi-Arabië. "Djedda is een circuit waar Checo (Pérez) echt van houdt. Hij stond hier de afgelopen twee jaar op poleposition, won vorig jaar, en verloor de overwinning in 2022 alleen maar vanwege het feit dat de Safety Car op een voor hem heel ongunstig moment naar buiten kwam. Dit jaar is hij niet meer aan het experimenteren, maar begint hij min of meer met dezelfde basisafstelling als Max. Het zijn nu meer nuanceverschillen qua afstelling. Checo was altijd snel in auto's die makkelijker bestuurbaar waren, maar die auto's zijn maar zelden snel. In 2022 hadden we een te zware auto, waardoor de auto de neiging kreeg om te ondersturen, terwijl de achterkant stabiel was. De auto was echter niet snel, want Ferrari was sneller in de eerste seizoenshelft. Het was puur vanwege de strategie en rijfouten van Leclerc dat alles in ons voordeel uitviel."

Verschil 2022 en 2024 Red Bull enorm

Volgens Marko is het verschil tussen de RB18 en de RB20 enorm. Volgens Adrian Newey, de ontwerper van de auto van Red Bull, is de RB20 een evolutie van de RB18, geen revolutie. Toch ziet Marko grote verschillen. "Onze auto is nu zeker weten snel. Het feit dat Max beter dan wie dan ook met een nerveuze achterkant van de auto kan omgaan, wat hij te danken heeft aan zijn buitenaardse talent, maakt nu het verschil."

