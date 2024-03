Volgens dr. Helmut Marko hoeft de concurrentie niet te rekenen op een perfect seizoen van Red Bull Racing. De tachtigjarige Oostenrijker stelt dat hoewel de RB20 erg dominant is, dat dit verschil in Monaco en in Singapore weleens tegen kan vallen.

De eerste twee races in het 2024-seizoen zijn achter de rug en Red Bull Racing kan zichzelf wederom op de borst kloppen, want de RB20 is met vlag en wimpel de snelste wagen. Toch zit het tijdens de kwalificatie allemaal een stuk dichter bij elkaar, want de Oostenrijkse bolide blinkt vooral uit tijdens de wedstrijden. Ook Marko is van mening dat vertrekken vanaf pole position het leven een stuk makkelijker maakt en verwacht dat er twee races zijn waar er meer van de coureur wordt gevraagd, dan van de auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko: "Ik dacht eind vorig seizoen al na over een vertrek

Pole position maakt leven makkelijker

In gesprek met Motorsport.com benadrukt Marko de cruciale kwalificatie. "Vrijdag hebben we hier een buitenaardse ronde van Max gezien, waardoor we pole hebben gehaald. Maar op circuits waar de kwalificatie echt doorslaggevend is, zoals Monaco en Singapore, kunnen we best een race verliezen als we een keer niet de pole-position pakken. Misschien verliezen we dan niet meteen op dezelfde manier zoals vorig jaar in Singapore, maar de kans bestaat wel dat we op één van die banen niet winnen." Inhaalacties zijn natuurlijk niet te voorkomen, maar als het niet hoeft, dan ziet Marko het liever ook niet. "En soms is het bijna een kwalificatiekampioenschap. Je moet vooraan staan om het leven voor jezelf een stuk makkelijker te maken."

OOK INTERESSANT: Horner reageert op geflirt van Wolff met Verstappen

Dominantie niet leukste voor fans

De angst bestaat dat Red Bull Racing in 2024 wellicht alle races gaat winnen, hoewel dat voor het team natuurlijk een prachtige prestatie is, is het niet het meest spannende om te zien. Marko snapt dan ook dat de dominatie niet bij iedereen even goed valt. "Voor de toeschouwers was het misschien niet de leukste race om naar te kijken, maar wij waren soeverein. Dat moet je ook gewoon eerlijk toegeven."

Gerelateerd