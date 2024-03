Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de afgelopen dagen laten doorschemeren dat hij met alle liefde Max Verstappen zou verwelkomen. Ondanks de onrust bij Red Bull, legt Christian Horner uit dat hij de opmerking wel snapt, maar dat hij een transfer niet ziet gebeuren.

Wie een jaar geleden had gesproken over een mogelijke overstap van de drievoudig wereldkampioen naar Mercedes, werd waarschijnlijk voor gek verklaard. Inmiddels lijkt de situatie bij Red Bull Racing te zorgen voor heel wat onrust en dat heeft inmiddels ook impact op Verstappen. De Limburger heeft zijn vertrouwen en vooral loyaliteit aan Helmut Marko uitgesproken en die zou lijnrecht tegenover teambaas Horner staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner duidelijk over toekomst Verstappen bij Red Bull: "Niemand is groter dan het team"

'Beste coureur wil beste auto'

Mercedes ziet aan het einde van het seizoen Lewis Hamilton vertrekken en Wolff zou daarom in Verstappen de ideale vervanger zien. Wel was hij eerlijk, de Duitse renstal moet wel het juiste materiaal leveren. Ook Horner heeft die berichten voorbijzien komen en legt bij de Italiaanse tak van Motorsport.com uit: "Ik weet zeker dat elk team in de paddock Max graag zou willen hebben, maar zoals Toto zelf al zei, de beste coureurs willen altijd in de beste auto's rijden." Op dit moment beschikt Red Bull met de RB20 over het snelste pakket, maar de vraag is vooral of dat ook in het nieuwe reglement zo zal zijn.

OOK INTERESSANT: Wolff zou handstand doen voor komst Verstappen: "Zou hem graag willen hebben"

'Zie geen reden voor Verstappen om te vertrekken'

Toch zou de onrust bij Red Bull voor een vroegtijdig vertrek van Verstappen kunnen zorgen, maar dat verwacht Horner niet. "Ik geloof dat iedereen in het team uitstekend werk levert in zijn rol, dit in alle 22 verschillende afdelingen die samen Red Bull Racing vormen. Als één van deze groepen niet perfect zou zijn, zouden we geen prestaties zien zoals vandaag. Als een coureur besluit om ergens anders heen te gaan... dan gaat hij ergens anders heen, maar eerlijk gezegd zie ik geen reden om dit team te verlaten. Ik denk dat er veel steun is tussen ons allemaal, we doen het geweldig en we hebben een geweldige auto."