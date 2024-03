Christian Horner is van mening dat zijn relatie met Max Verstappen prima is, maar geeft ook toe dat hij de drievoudig wereldkampioen niet tegen kan houden 'vanwege een stukje papier'. De Brit is tevens blij dat Helmut Marko als adviseur werkzaam blijft bij Red Bull Racing.

In gesprek met De Telegraaf is Horner duidelijk over zijn relatie met Verstappen binnen Red Bull Racing. "Mijn relatie met Max is prima en je ziet hoe ontspannen hij oogt in de garage, met alle teamleden. Dat vertaalt zich in prestaties op de baan. Ik zie geen problemen met Max. Als een team niet in absolute harmonie samenwerkt, is het onmogelijk om de exceptionele resultaten te boeken zoals wij dat nu doen." De Brit werd de afgelopen maand onderzocht wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar uit het onderzoek van Red Bull kwam dat hij aan mocht blijven. Dit is nog steeds het geval, zelfs na alle geruchten omtrent de anonieme mail met vermeend bewijs die verstuurd werd tijdens het raceweekend in Bahrein en de recente uitspraken van Jos Verstappen, die Horner liever ziet vertrekken vanwege de onrust dan dat hij teambaas blijft.

Horner kan vertrek van Verstappen niet uitsluiten

Horner weet echter ook dat er geen garanties zijn en dat hij Verstappen niet tegen kan houden als de Nederlander wil vertrekken, zeker als de Nederlander inderdaad een clausule heeft om te vertrekken bij een vertrek van Marko. Horner is daar duidelijk in. "Als een individu geen onderdeel wil uitmaken van het team, dan zij dat zo. Wij dwingen mensen niet om hier te zijn, puur door een stuk papier. Ze werken hier omdat ze gepassioneerd zijn. Of het nu een coureur, engineer of een werknemer in de fabriek is. Geen individu is groter dan het team. Max is onderdeel van het team, Helmut is onderdeel van het team, ik leid dit team. Iedereen, alle werknemers, hebben een sleutelrol in het hele geheel."

Horner over Marko

Marko, waar de geruchten in Saoedi-Arabië zich vooral op hebben gericht, had zaterdag een gesprek met CEO Oliver Mintzlaff waaruit kwam dat hij gewoon werkzaam bleef bij Red Bull, ondanks dat de Oostenrijker zelf op vrijdag een schorsing of mogelijk vertrek niet uitsloot. Horner is van mening dat het goed is dat Marko als adviseur blijft werken. "Helmut heeft een heel belangrijke rol gespeeld binnen het team en zijn rol is in de loop der jaren geëvolueerd. Mijn relatie met hem is geen probleem. Hij is altijd uitgesproken, maar zo is Helmut. Ik ben me bewust van alle verhalen van de afgelopen tijd, maar de resultaten op het asfalt laten zien dat we één team zijn."

