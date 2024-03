De tachtigjarige adviseur van Red Bull, Helmut Marko, vertelt in De Telegraaf dat hij eind 2023 overwoog om met pensioen te gaan. De Oostenrijker vond het echter belangrijker om het nalatenschap van oprichter Dietrich Mateschitz te beschermen en is daarom nog altijd actief bij het Oostenrijkse team.

De afgelopen weken zijn er een heleboel verhalen naar buiten gekomen over de onrust binnen het raceteam van het blikjesbedrijf. Het machtsvacuüm in de top van het team zou allemaal zijn ontstaan na het overlijden van oprichter Mateschitz. Marko werd door de voormalig eigenaar van het merk op het raceteam gezet en hoewel Christian Horner als teambaas en CEO van het merk aanwezig is, is het nog altijd Marko die de keuzes maakt omtrent de coureurs.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner reageert op het geflirt van Wolff met Verstappen

Pensioen overwogen eind 2023

Verstappen staat in de belangstelling van Mercedes, maar heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak. Toch kan er een eerdere breuk komen en dat heeft te maken met een eventueel vertrek van Marko. De Limburger heeft zijn lot aan die van de adviseur verbonden, aan wie hij loyaal blijft. Marko onthult nu dat hij een pensioen heeft overwogen. "Ik dacht eind vorig seizoen al na over een vertrek. Maar ik vind dat we ook moeten denken aan teamoprichter Dietrich Mateschitz en aan zijn nalatenschap, aan wat zijn ideeën waren en waar het ons gebracht heeft. Dat zijn we aan hem verplicht, maar ik zie het ook als een soort van respect aan een ongelooflijk geweldige persoonlijkheid."

OOK INTERESSANT: Woordvoerder Red Bull Racing spreekt ontslag Horner tegen

Verstappen komt goed terecht

Dat Verstappen ook zal vertrekken bij Red Bull als Marko verdwijnt, dat begrijpt de adviseur. Toch ziet hij ook genoeg kansen voor Verstappen. "Wat er gebeurt als Max er klaar mee is? Dan zullen we dat intern bespreken. Maar ik ben er zeker van dat er overal een deur opent voor hem."

Gerelateerd