Vanaf 2026 slaat het team van Red Bull Racing met het Powertrains-project de handen ineen met motorfabrikant Ford. Het is voorlopig echter nog behoorlijk koffiedik kijken over de plek waar men dan met Red Bull zal komen te staan. Mark Rushbrook, topman bij de fabrikant, geeft een klein inkijkje over de aankomende motor.

Na de belabberde periode met de motoren van Renault, kan Red Bull nu al enige jaren buigen over een uitstekende samenwerking met Honda, die al drie kampioenschappen voor Max Verstappen wist te realiseren. Hoewel Honda niet meer officieel als motorleverancier van Red Bull aangeschreven staat, vervullen ze op de achtergrond natuurlijk nog altijd belangrijke leveringen en een essentiële rol. Vanaf 2026 gaan de Japanse handen volledig van de Oostenrijkse formatie af. Vanaf dat seizoen ligt namelijk de eigen Red Bull Powertrains in de bolide, waarmee Red Bull het heft volledig in eigen handen gaat nemen.

Doelen gehaald

Daarmee gaat het samenwerken met Ford. De Amerikaanse motorgigant is op de achtergrond druk bezig met het klaarstomen van de krachtbron voor Red Bull in 2026. Rushbrook geeft aan dat de gestelde doelen voorlopig prima behaald worden. "Zoals voor ieder programma stel je bepaalde doelen en mijlpalen. Op dit moment halen we al onze eigen doelen en bereiken we de gewenste mijlpalen. In de Formule 1 gaat de ontwikkeling zoveel sneller dan in alle andere takken van autosport waarin we actief zijn. Het is werkelijk vol gas vanaf het begin van de motorontwikkeling tot en met 2030 als de periode met dit reglement eindigt", vertelt hij in gesprek met Motorsport.com.

Andere teams

Toch hoorden we de afgelopen maanden zo nu en dan wel wat bezorgde berichten en gaf Christian Horner aan dat traditionele motorfabrikanten, zoals Ferrari en Mercedes, een voorsprong hebben door de geschiedenis. "We hebben geen idee waar de concurrentie staat en wat hun ontwikkelingscurve is", stelt Rushbrook. "Maar in de Formule 1 is het altijd een grote uitdaging. Het is absoluut waar dat merken als Ferrari al de kennis hebben, de mensen hebben en ook de ervaring hebben in een systeem dat al werkt. Dus ja, in dat opzicht hebben zij een voordeel. Maar ik denk dat wij een voordeel hebben doordat ons team alleen maar werkt aan de motor voor 2026. Wij hoeven niet te werken aan de huidige krachtbronnen. In dat opzicht ligt onze focus volledig op dit project."

