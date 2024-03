Volgens Helmut Marko moet Daniel Ricciardo er snel een schepje bovenop gaan gooien bij het zusterteam van Red Bull Racing. De Australiër eindigde in Bahrein, met een teamorder, weliswaar voor Yuki Tsunoda, maar legde het in Djedda af tegen de Japanner.

Voor Danny Ric is het 2024-seizoen niet alleen zijn terugkeer in de sport, de Australiër heeft kenbaar gemaakt dat dit het jaar moet worden waarin hij zijn terugkeer naar Red Bull Racing gaat verdienen. Toch lijkt de 34-jarige Ricciardo grote moeite te hebben om de oude topvorm terug te vinden. Wel moet daarbij gezegd worden dat de Australiër in Djedda geplaagd werd door een extreem langzame pitstop, toch is het voor Marko tijd om de druk op te voeren bij 'The Honeybadger'.

Staat veel op het spel

In gesprek met Speedweek.com analyseert Marko het optreden van het duo van Visa Cash App RB-team. "Er staat dit seizoen veel op het spel voor zowel Yuki als Daniel", zo opent de tachtigjarige Oostenrijk. Tsunoda wist in Saoedi-Arabië door te stoten naar Q3, daar waar Ricciardo bleef hangen op P14.

'Ricciardo moet snel met iets komen'

Marko staat nu eenmaal niet bekend als de meest geduldige topman van Red Bull en schroomt niet om in te grijpen. De Oostenrijker komt dan ook met een waarschuwing aan het adres van de voormalig teamgenoot van Max Verstappen. "De kwalificatie van Yuki was erg goed en Ricciardo moet snel met iets komen." Toch is Marko ook realistisch en vermoedt hij dat de VCARB01 ook nog niet een topwagen is. "Of ze de banden te zwaar belasten of dat er andere redenen zijn, is wat je moet weten."

