Ralf Schumacher is van mening dat Lewis Hamilton vanaf 2025 bij Ferrari meteen een poging gaat wagen om de controle over het team in handen te krijgen en de auto naar zjin hand te zetten. Toch is de Duitser ook duidelijk: de Brit is niet beter en heeft niet de kwaliteiten die Max Verstappen heeft.

Bij Formule1.de zegt Schumacher dat Hamilton op zijn snelst en best is als hij weet dat er met de auto waarin hij racet gewonnen kan worden. "Hamilton moet het gevoel hebben dat hij kan winnen om snel te kunnen rijden. De vraag is dus: gaat hij met zijn tijd en de nieuwe regels van de sport mee? Met nieuwe regels verandert ook de rijstijl. Wellicht dat hij daarmee moeite heeft. Hij zal zijn expertise en zijn inzichten zeker met zich meebrengen. Maar: ik denk dat Ferrari al heel goed op weg is. Hamilton zal niet al te veel kunnen bijdragen. Ik weet zeker dat Vasseur niet zo veel geld zou betalen voor niks. Hij zal Hamilton alles aanbieden en geven om ervoor te zorgen dat hij kan presteren. Ik ben benieuwd wie voorop gaat rijden. Het zal een uitdaging zijn voor het team om de twee verschillende rijders te geven wat ze nodig hebben."

Hamilton gaat proberen controle over Ferrari in handen te krijgen

Schumacher denkt dat Hamilton, wellicht zelfs meer dan bij Mercedes, meteen een poging gaat wagen om Ferrari naar zijn hand te zetten. "Hamilton zal onmiddellijk proberen Leclerc de baas te zijn. Hij zal het ook proberen om het team van ingenieurs en de ontwikkeling van de auto zijn kant op te laten komen. Daarmee kan hij het echt moeilijker maken voor Leclerc. Je moet niet vergeten: je teamgenoot is de eerste die je wil verslaan. Als hij zich open opstelt en er klaar voor is om te vechten en zich aan te passen aan de nieuwe situatie, kan hij weer wereldkampioen worden. Anders niet. Want hij is 39 jaar oud en heeft al vele successen gekend. Natuurlijk heeft hem dat zelfvertrouwen gebracht, maar als je daar te erg aan vasthoudt, wordt het wel moeilijk."

Hamilton niet zo consistent als Verstappen

Volgens Schumacher is Verstappen de betere coureur en tevens consistenter dan Hamilton nu is. "Hamilton is natuurlijk zevenvoudig wereldkampioen en een fantastische coureur. Toch denk ik niet dat hij de kwaliteiten bezit die Verstappen wel heeft. Hij is niet zo constant als Verstappen, vind ik. En het lukt hem niet om koste wat kost die extra tiende eruit te halen. Dat is mij vaker bij hem opgevallen in vergelijking tot zijn teamgenoten."

