Lewis Hamilton is in 2024 niet al te best begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen met een zevende en negende plek als resultaat. Het blijkt qua finishposities de slechtste seizoensstart uit de loopbaan van de zevenvoudig wereldkampioen te zijn.

Het seizoen is voor het team van Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Artikel gaat verder onder video

Hoofd bij Ferrari?

Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam de zevenvoudig wereldkampioen in ieder geval niet verder dan een teleurstellende zevende plek en in in Djedda ging het allemaal van kwaad tot erger voor de man uit Stevenage. Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl George Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen. Inmiddels wordt er in de wandelgangen zelfs al geroepen dat Hamilton met zijn hoofd bij het team van Ferrari zit. Vanaf volgend jaar zal hij namelijk het rood van de Scuderia verdedigen.

Slechtste seizoensstart

Wat er ook aan de hand is, Hamilton heeft op zijn 39e in ieder geval zijn slechtste seizoensstart uit zijn loopbaan te pakken qua finishposities. Nog nooit kwam hij op lagere posities over de streep in zijn lange en roemruchte loopbaan in de koningsklasse. In alle seizoenen tot 2023 pakte de Britse coureur in ieder geval zeker één podium mee in zijn eerste twee races van het jaar. In 2023 stopte die trend, maar werd hij in ieder geval nog twee keer vijfde. Nu is het dieptepunt dus bereikt met een zevende en negende plek.

Gerelateerd