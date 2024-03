Lewis Hamilton is als negende over de streep gekomen in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië en sleept daarmee een magere twee puntjes binnen. De Mercedes-coureur was dan ook niet tevreden over zijn race in Djedda.

Hamilton had zich als achtste gekwalificeerd, nadat hij met de hakken over de sloot in Q3 terecht was gekomen, en deelde de vierde startrij met teamgenoot George Russell. Hij behield P8 bij de start, maar tijdens de Safety Car-periode voor de crash van Lance Stroll steeg hij omhoog naar P3, omdat hij buiten bleef op oude mediums. De zevenvoudig wereldkampioen moest zijn meerdere erkennen in Sergio Pérez en Charles Leclerc, maar hij hield wel Oscar Piastri achter zich, totdat hij zijn pitstop voor nieuwe softs moest maken. Hamilton viel terug naar P9 en bleef op die positie, aangezien hij Lando Norris niet voorbijkwam en daardoor ook niet dichterbij debutant Oliver Bearman kon komen. Russell deed het wat beter voor de Zilverpijlen met de zesde stek.

W15 presteert niet goed op hogesnelheid

De teleurstelling was duidelijk te zien bij Hamilton. "Nou ja, ik werd dan ook negende, dus..." reageerde hij bij Viaplay. "De prestaties in de hogesnelheidsgedeeltes zijn heel slecht met deze auto. Ik weet het niet... Drie jaar... We zijn al drie jaar op rij aan het vechten, hopend op een auto waarmee we vooraan kunnen meedoen. Om geconfronteerd te worden met dit scenario, dan is dat moeilijk om te slikken, maar het is zoals het is. Ik race nog steeds zo hard als ik maar kan en ik heb alles gegeven. Als we het voor elkaar krijgen om veel performance op hogesnelheid te vinden, dan kunnen we vooraan vechten, want de auto is op andere gebieden wel goed."

