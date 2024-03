Jérôme d'Ambrosio zal naar verluidt Mercedes verlaten na 2024. Hij was door de Zilverpijlen aangesteld als de reserveteambaas achter Toto Wolff. De Belg zal naar verluidt met Lewis Hamilton meegaan naar Ferrari voor het F1-seizoen van 2025, al zouden de twee transfers niet per se aan elkaar gelinkt zijn.

D'Ambrosio is sinds vorig jaar de Driver Development Director van Mercedes. Hij reed in 2011 zelf een seizoen in de Formule 1 bij Marussia Virgin en viel tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2012 in voor Romain Grosjean bij Lotus. Hij werd tijdens de zomerstop van 2023 als de vaste vervangende teambaas aangewezen, mocht Wolff een keer niet aanwezig kunnen zijn. Dit was dan ook het geval bij de Grand Prix van Japan vorig jaar, toen Wolff onder het mes moest. Tijdens de zomerstop daarvoor zagen we de Oostenrijker al met zijn linkerarm in het gips. Hij had namelijk een lelijke smak gemaakt, terwijl hij aan het mountainbiken was. De verwondingen aan zijn elleboog waren bijna geheeld, maar vanwege een knieoperatie werd D'Ambrosio opgeroepen als de nieuwe teambaas voor het weekend op het circuit van Suzuka.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff hengelt naar diensten onder vuur liggende Marko: "We missen onze oude mascotte"

Dichterbij familie

Volgens Motorsport.com loopt het contract van D'Ambrosio bij Mercedes aan het eind van dit jaar af en zal hij deze niet verlengen. De 38-jarige uit het Vlaamse Etterbeek reist momenteel vaak met de Formule 1 en met Mercedes mee, maar naar verluidt blijft hij liever in de buurt van zijn familie in Europa. Het plan lijkt te zijn dat hij de overstap maakt naar Ferrari voor 2025 waar hij aan de slag zal gaan als topman van de Ferrari Driver Academy. Daar heeft Jock Clear momenteel de touwtjes in handen, maar die heeft het tijdens Grand Prix-weekenden al druk genoeg, dus hulp van D'Ambrosio zou bij de Scuderia van harte welkom zijn. Dit komt een maand na de aankondiging van Hamilton die ook al van Mercedes naar Ferrari gaat.

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd