Op vrijdag werd het volgende hoofdstuk in de hele Red Bull Racing-soap geboren met Helmut Marko dit keer in de hoofdrol. De Oostenrijkse adviseur van het team zou op het punt staan om geschorst te worden door zijn werkgever en dat zorgt voor rumoer in de paddock. Toto Wolff is wel geïnteresseerd naar zijn diensten.

Net voor de derde vrije training in Saoedi-Arabië was het Marko die in Djedda aan het Oostenrijkse ORF liet weten dat er de theoretische mogelijkheid bestaat dat zijn werkgever hem de komende week gaat schorsen. Verder wilde hij er niet op ingaan, maar duidelijk is wel dat er van alles aan het spelen is binnen het team. Even na de woorden bij de Oostenrijkse zender, wist De Telegraaf-journalist Erik van Haren te melden dat de altijd zo praatgrage Marko zelfs een spreekverbod opgelegd gekregen zou hebben van bovenaf.

Kookpunt

Het hoofdkantoor zou Marko geïnstrueerd hebben om zijn mond in Saoedi-Arabië te houden, maar daar lijkt de Oostenrijker vooralsnog maling aan te hebben. Het negeren van die opgedragen regel, kan door de leiding gezien worden als een 'ondermijning van het gezag', wat wellicht daadwerkelijk voor problemen bij Marko kan gaan zorgen. Later op de vrijdag liet Max Verstappen nog in zeer duidelijke taal weten dat hij een toekomst bij Red Bull zonder vaderfiguur Marko niet echt ziet zitten en daarmee lijkt de interne oorlog binnen het team nu echt richting het kookpunt te stijgen.

Met open armen

Wolff, geslepen als hij is, gooit ook nog maar eens wat olie op het vuur rondom de zaak van zijn landgenoot. De Oostenrijker laat weten dat Mercedes ook Marko - net als Verstappen - met open armen ontvangt bij zijn formatie: "We missen onze oude mascotte", zegt Wolff, doelend op de overleden Niki Lauda in gesprek met ORF. "Dan nemen we Helmut gewoon. Hij heeft in ieder geval de goede leeftijd", lacht Wolff. "Hij heeft dan wel geen rood petje, maar hij kan gewoon naar ons toe komen. Helmut was én is onze favoriete vijand. Hij is een echte racer", besluit de Mercedes-teambaas.

