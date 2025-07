Het team van Mercedes maakte een opvallende keuze bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Nog vóór het begin van de race werden beide coureurs naar de pitstraat gehaald om alsnog af te stappen van de gekozen intermediate-banden. Uiteindelijk pakte deze beslissing niet goed uit voor het team en leidde het tot een teleurstellend resultaat. George Russell blikt terug op deze keuze.

"Ik denk dat de keuze om te gaan pitten in het begin geen verkeerde beslissing was, want het was droog voor zo'n 25 minuten", zo begint de 27-jarige coureur tegenover GPFans. De Brit geeft aan dat iets anders de strategie had verpest, namelijk de safetycar: "Wat we niet wisten, was dat het 15 minuten virtuele veiligheidsauto zou zijn." Daarna vervolgt hij: "Toen de virtuele veiligheidsauto eindigde, hadden we 5 seconden voorsprong op de jongens op de inters."

Safetycar gooit roet in het eten

Het was dus voor Mercedes voornamelijk een race die werd overschaduwd door pech. De strategie was namelijk volgens Russell een prima idee, alleen door de situaties in de race veranderde dat compleet. "Als we het hele stuk hadden kunnen rijden, waren we misschien weer vooraan gekomen. Maar ja, zodra het ging regenen, werd alles stilgelegd en werkte alles gewoon tegen ons. Hadden er meer punten ingezeten als alles goed was gegaan? Ja, zeker. In onze positie, als je op safe speelt, finish je gewoon met een degelijk resultaat."

P4 was de veilige keuze, maar het team wilde meer

Daarna gaat hij nog door op zijn uitspraken als het team op veilig zou hebben gespeeld. Hieraan voegt hij nog toe: "Natuurlijk was dat P4 geweest (als het team voor de veilige strategie koos, red.). Wil ik nu liever P4 hebben? Ja, natuurlijk. Maar we wilden voor het positieve gaan, we wilden krachtig zijn." Het team had dus gehoopt op een hogere eindklassering door middel van de bandenkeuze, alleen gooide de safetycar roet in het eten voor het Duitse team.

