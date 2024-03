Haas staat zesde in het constructeurskampioenschap dankzij één punt in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Amerikaanse renstal speelde een slimme spelletje met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen om dat puntje te verdienen.

Wellicht het spectaculairste gevecht op het Jeddan Corniche Circuit was die tussen Kevin Magnussen, Alexander Albon, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Daniel Ricciardo voor de twaalfde positie. De Deen hield iedereen achter hem op, zodat teamgenoot Hülkenberg gerust zijn pitstop kon maken om op die manier P10 te pakken en daarmee dat puntje te scoren. Magnussen had al twee tijdstraffen en een kans op een goed resultaat was voor hem dus toch al verkeken. Zijn eigen race opofferen voor het team was voor hem daarom geen probleem. Ook al zaten er nog zes coureurs hem op de hielen, winnaar Max Verstappen had iedereen achter Magnussen op een ronde gezet, op Albon na, en dus hoefde hij maar een plekje op te geven met die tijdstraffen.

Gat creëren

"Toen we eenmaal die straffen kregen, was er geen enkele manier waarop we Kevin nog in de punten konden krijgen," legde teambaas Ayao Komatsu uit tegenover Sky Sports F1. "De enige kans die we hadden, was Nico in de punten krijgen. We wisten ook dat Zhou nog moest stoppen, dus als we een gat konden creëren dat groot genoeg was, dan kon Nico in P10 finishen. Dus daarom hebben we het zo gedaan - een geweldige team effort."

Voelt als een overwinning

Het veld in de Formule 1 lijkt momenteel uit twee groepen te bestaan met Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en McLaren vooraan, en dan Haas, Williams, Kick Sauber, RB en Alpine achteraan die met zijn allen vechten om dat laatste puntje. "Ik zei het voor Bahrein al dat we voor P10 vechten. Het is dat ene punt waar iets van acht coureurs om strijden. Dit voelt daarom als een overwinning voor ons. We hebben het gemaximaliseerd en het team heeft zijn best gedaan. Het was jammer van de straffen van Kevin, maar verder heeft het team alles goed uitgevoerd. Het splitsen van de strategie achter de Safety Car, ook dat pakte goed uit, dus ik ben erg blij voor het team," zo sloot de lachende Japanner af.

