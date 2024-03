De Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië werd afgelopen weekend verreden, maar Max Verstappen vond het lastig om daar naartoe te gaan. De coureur van Red Bull Racing vindt het Jeddah Corniche Circuit gevaarlijk en denkt dat het een kwestie is van wachten op een groot ongeluk, voordat er veranderingen komen.

Saoedi-Arabië staat sinds 2021 op de kalender van de koningsklasse in de autosport. De baan die in Djedda aan de kust van de Rode Zee ligt, wordt gezien als het snelste stratencircuit ter wereld en de feiten versterken die bewering dan ook. Verstappens rondetijd waarmee hij vorige week vrijdag de pole position pakte, was een 1:27.472 en dus had de Nederlander een gemiddelde snelheid van 254 kilometer per uur. Dat is de hoogste gemiddelde snelheid over een polerondje op welk circuit dan ook buiten Monza sinds Nigel Mansell in 1990 op de oude, maar veel snellere layout van Silverstone een tijd van 1:07.428 reed en daarmee een gemiddelde snelheid had van 255 kilometer per uur. Zware crashes zijn al eerder voorgekomen in Saoedi-Arabië, zoals die van Mick Schumacher waardoor hij de Grand Prix in 2022 moest missen, en die van Cem Bölükbaşı in de trainingen van de Formule 2 datzelfde jaar. De Turkse coureur liep toen een hersenschudding op.

Lastig om naar Saoedi-Arabië te gaan

"Het is heel mooi om te rijden, maar ik ben me wel bewust van hoe gevaarlijk de layout natuurlijk is," begon Verstappen tegenover Viaplay. "Als je een klein moment hebt in die snelle bochten, dan kan het echt goed fout gaan. De eerste sector is heel mooi om te zien op de onboardcamera's, maar als je daar eraf gaat en je raakt de muur, dan kan je terugkaatsen op de baan en dat zie je natuurlijk niet voor je gebeuren, als je door een blinde bocht gaat. Dus ik heb altijd een beetje het gevoel op dit circuit dat het echt wachten is op een heel groot ongeluk voordat dingen worden aangepast. En daarom vind ik het ook altijd lastig om hier naartoe te komen."

Monaco ook gekkenwerk, maar langzamer

"Het is allemaal wel mooi gemaakt, maar aan de andere kant vind ik het misschien iets te risicovol," vervolgde de regerend wereldkampioen. "Kijk, we rijden ook op Monaco, wat natuurlijk ook best wel gekkenwerk is, maar de gemiddelde snelheid ligt daar veel lager. Als daar een ongeluk gebeurt, dan is dat in de vierde versnelling of zo, maar de snelle bochten hier zijn vol gas in de zesde of zevende [versnelling], wat natuurlijk iets compleet anders is dan andere stratencircuits."

