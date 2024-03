Max Verstappen was na Bahrein de leider in de F1 Power Rankings en heeft deze koppositie met zijn zege in Saoedi-Arabië van afgelopen weekend versterkt. Dit is de top tien van afgelopen weekend volgens de jury.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

GP Saoedi-Arabië

Max Verstappen veroverde pole position, begon vanaf P1, moest deze dankzij de safety car van Lance Stroll even afstaan aan Lando Norris maar zou uiteindelijk met dertien seconden voorsprong de race winnen. Met een 9.6 scoort de Nederlander wederom het hoogste cijfer. Debutant Oliver Bearman komt met een 9.0 op P2 terecht, voor teamgenoot Charles Leclerc (8.2). Oscar Piastri en Sergio Pérez maken de top vijf af, terwijl Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, George Russell, Lando Norris en Alexander Albon de top tien afmaken. Red Bull Racing, Ferrari en McLaren hebben twee coureurs in de top tien, terwijl er geen coureurs van Visa Cash App RB, Stake F1 Team en Alpine in de top tien te vinden zijn.

