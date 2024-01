Jan Bolscher

Christian Horner vertelt hoe hij de teamleden van Red Bull Racing toesprak, vlak voor de allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi van het Formule 1-seizoen 2021. Max Verstappen legde hier uiteindelijk beslag op zijn eerste wereldkampioenschap.

Het Formule 1-seizoen van 2021 is de boeken ingegaan als een van de meest spannende jaren uit de geschiedenis van de sport. Max Verstappen en Lewis Hamilton raakten vanaf het eerste raceweekend verzeild in een verhit duel om het wereldkampioenschap, dat pas werd beslist tijdens de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi. De twee gingen met een gelijk aantal punten van start en waren tot de laatste ronde met elkaar in gevecht. Uiteindelijk was het Verstappen die zijn eerste wereldkampioenschap uit het vuur trok.

Titanenstrijd in 2021

"Dat seizoen was vanaf de eerste race in Bahrein tot de laatste race in Abu Dhabi een titanenstrijd", vertelt Christian Horner in de podcast Secrets of Success. "Twee coureurs en twee teams presteerden op niveaus waarvan ze waarschijnlijk niet wisten dat ze het konden. Voor ons was het een gigantische prestatie om die laatste race in te gaan met een gelijk aantal punten als Lewis." Tijdens het seizoen liepen de spanningen onderling meerdere keren hoog op. Nog altijd delen zowel Horner als Mercedes-teambaas Toto Wolff onderlinge sneertjes aan elkaar uit over dat seizoen.

Bemoedigende woorden Horner

Horner vervolgt: "Voor de race haalde ik het hele team bij elkaar en zei ik: 'Jongens, hoe het ook loopt vandaag, we hebben een fantastische reis afgelegd om hier vandaag te komen, en wat er vandaag gaat gebeuren, gaat gebeuren, maar het belangrijkste is dat we onze best doen en ervan genieten. Omarm je zenuwen, want jullie zullen allemaal zenuwachtig worden. Die pitstop wordt belangrijker dan ooit, maar het gaat niet alleen om vandaag, het gaat om alles wat jullie de afgelopen 21 races hebben neergezet, waardoor we in deze situatie zitten. Laten we naar buiten gaan en alles geven.'"