Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 14:40 - Laatste update: 14:43

Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, behoort Max Verstappen tot de beste coureurs in F1. Toch denkt de Oostenrijker dat, met de juiste auto en feedback, George Russell en Lewis Hamilton in 2024 in staat zijn om hetzelfde niveau te halen en de drievoudig wereldkampioen te verslaan.

Als Wolff tegenover MotorsportWeek wordt gevraagd naar wie momenteel de beste coureurs in F1 zijn, kan ook de Oostenrijker niet om de huidige prestaties van Verstappen heen. De Nederlander werd in 2023 kampioen met een recordaantal punten, zeges en podiumplekken en een reeks van tien zeges op rij (ook een record). "Ik denk dat er een paar anderen zijn, maar aan Max kun je niet twijfelen. Hij is al een van de beste coureurs." Toch is Wolff van mening dat Mercedes twee coureurs in huis heeft die, met de juiste auto, Verstappen kunnen uitdagen. "Als je onze coureurs een geweldige auto geeft, dan komen we er wel", aldus Wolff.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Op deze datums worden de auto's voor 2024 gelanceerd

Feedback erg belangrijk

Volgens Wolff kan geen enkele coureur het alleen, zelfs Verstappen, Hamilton of Fernando Alonso niet. Ze hebben hulp nodig van hun team en de auto die voor hun ontworpen wordt. Wolff merkte dit in 2023 vooral bij Russell, maar ook bij zichzelf. "Iedereen heeft wat feedback nodig. Hij [Russell] heeft een erg sterk karakter en hij kwam erg sterk uit de zomerstop. Hij veranderde zijn aanpak een beetje en dat was goed. Toen sloeg het om. Iedereen heeft een arm om de schouder nodig. Ik heb mijn vrouw die een arm om mijn schouder legt."

Wisselende prestaties

Volgens Wolff lag het niet aan Hamilton of Russell dat het niet altijd lekker ging, maar aan de W14 die Mercedes heeft ontwikkeld. "Lewis [Hamilton] presteerde op een buitengewone manier, maar ik denk dat deze afwisselingen in prestatie gebeuren. Ze gebeuren van circuit tot circuit met deze fragiele auto's. Je weet dat je van een heel goed weekend plotseling naar een heel slecht weekend kunt gaan." Ondanks dit zou Mercedes de tweede plaats dus wel veroveren bij de constructeurs en hoopt het in 2024 op meer.