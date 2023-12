Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 13:55 - Laatste update: 13:59

Het seizoen 2023 is inmiddels verleden tijd en de teams hebben hun focus al gericht op het seizoen 2024. Een overzicht van alle dagen waarop de tien teams hun auto voor 2024 gaan lanceren. Drie teams hebben dit inmiddels bekendgemaakt.

Elk seizoen is de lancering van de auto's voor veel fans, teams en coureurs het moment waarop het seizoen echt gaat beginnen en de winterstop voorbij is. In februari laten alle tien teams meestal hun auto's zien, in een periode die vaak duurt van begin tot eind februari als de testdagen op het programma staan in Bahrein. Vorig jaar was Haas er als eerste bij, toen het op 31 januari al haar auto als eerste besloot te tonen. Alpine was op 16 februari de laatste die de auto aan de buitenwereld liet zien. Hoe is dat in 2024?

2024

Nog niet alle teams hebben laten weten wanneer ze hun auto voor het eerst gaan laten zien, maar een paar teams hebben deze informatie al wel gedeeld. Ferrari was er al vroeg bij en liet begin deze maand al weten dat de nieuwe auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz op 13 februari voor het eerst getoond zal worden aan de buitenwereld. Ze zullen echter niet de eerste zijn, want Williams en Sauber zullen allebei op 5 februari hun nieuwe bolide al laten zien aan de fans. De overige teams hebben voor nu nog geen informatie gedeeld.

Overzicht