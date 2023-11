Red Bull kan dit record van Mercedes verbreken tijdens Grand Prix van Las Vegas

Vincent Bruins

Woensdag 8 november 2023 14:05 - Laatste update: 14:08

Red Bull Racing maakt een geweldig Formule 1-seizoen mee in 2023. Er is tot nu toe slechts één race geweest die niet werd gewonnen door Max Verstappen of Sergio Pérez. Met nog twee wedstrijden te gaan, de Grands Prix van Las Vegas en Abu Dhabi, kan de energydrankfabrikant een bijzonder record van Mercedes verbreken.

De RB19-bolide van de Oostenrijkse renstal is een van de beste Formule 1-auto's die ooit is gebouwd. Met Verstappen achter het stuur blijkt het dan ook een dominante combinatie. Pérez en Verstappen wonnen afwisselend ieder twee van de eerste vier races. Vervolgens was het laatstgenoemde die tienmaal op rij zegevierde, wat ook al een nieuw record was. Red Bull maakte alleen een tegenvallend weekend mee in Singapore. De snelheid zat er toen simpelweg niet in. Terwijl Carlos Sainz vanaf pole position de overwinning binnensleepte voor Ferrari, werd Verstappen vijfde na zes posities goedgemaakt te hebben. Maar twee weekenden later werd de Nederlander voor de derde keer wereldkampioen tijdens de Sprint in Qatar. Red Bull Racing had het constructeurskampioenschap in Japan al veiliggesteld.

Artikel gaat verder onder video

Record van Mercedes

Na twintig Grands Prix staat de teller qua overwinningen bij Red Bull dus op 19. Het record voor de meeste overwinningen van een constructeur binnen een seizoen was eerst volledig in handen van Mercedes. De Zilverpijlen behaalden namelijk 19 zeges in 2016. Nu moeten de rivalen nog het record delen, maar als Verstappen of Pérez in Las Vegas wint, dan zal Red Bull het record verbreken met de twintigste overwinning. Het is interessant om te zien dat het vooral Verstappen is die bijdraagt aan dit mogelijke record. Hij is verantwoordelijk voor 17 van de 19 overwinningen. In 2016 waren Lewis Hamilton en Nico Rosberg veel meer aan elkaar gewaagd. Laatstgenoemde won negen races en versloeg Hamilton voor het kampioenschap met een gat van slechts 5 puntjes. Hamilton schreef dat jaar tien Grands Prix op zijn naam.

OOK INTERESSANT: Verstappen verbreekt weer record: dit zijn de tien meest dominante seizoenen in F1

Record van McLaren

Als we dan kijken naar de percentages, dan heeft McLaren nog het record voor de meeste overwinningen binnen een seizoen in handen. Dankzij Alain Prost en Ayrton Senna won McLaren 15 van de 16 Grands Prix in 1988, oftewel 93.75% van de races. Wil Red Bull ook dit record verbreken, dan moet het Las Vegas én Abu Dhabi weten te winnen. Als het team nu blijft steken op 19 zeges, dan zal het uiteindelijk uitkomen op 86.36%. Wint Verstappen of Pérez alleen Las Vegas of Abu Dhabi, dan komt Red Bull uit op 90.91%. Maar als de Oostenrijkse renstal beide races wint, dan komt het uit op 95.45%. Overigens zegevierde Mercedes in 2016 in 90.48% van de wedstrijden.