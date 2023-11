Lars Leeftink

Het jaar 2023 is voor Max Verstappen net zoals 2022 een jaar gebleken waarin de Nederlander veel records op zijn naam heeft geschreven. Verstappen werd voor de derde keer wereldkampioen en deed dit met een recordaantal zeges, punten en podiumplekken. Ook verbrak hij het record van Sebastian Vettel door tien zeges op rij te boeken. Sinds afgelopen weekend is het seizoen 2023 van Verstappen ook officieel het meest dominante seizoen in de historie van de koningsklasse.

Dit wordt gemeten door het percentage zeges dat een coureur weet te behalen. Als een coureur 22 van de 22 races zou winnen, komt hij op 100% uit. Dit is, vanzelfsprekend, nog nooit gebeurd. Toch moet ook bij deze statistiek een kanttekening geplaatst worden, omdat sommige coureurs in deze top tien niet eens aan de tien races kwamen. Dit terwijl andere coureurs in het moderne tijdperk zelfs achttien races of meer reden.

1: Max Verstappen: 85% in 2023 (20 van de 22 races gehad)

Verstappen staat sinds dit seizoen dus bovenaan in deze lijst met 85% van de races gewonnen. Verstappen won zeventien van de twintig races tot nu toe en kan nog op negentien van de 22 races komen, wat 86.4% is. Mocht de Nederlander de laatste twee races niet winnen, dan komt hij op 77.3% uit. Mocht hij één race winnen, wordt dit aantal 81,81%. De Nederlander kan dus sowieso niet meer onder de nummer twee terecht gaan komen.

2: Alberto Ascari: 75% in 1952 (8 races)

Lang leek het record, dat in handen was van Alberto Ascari, niet te verbeteren. De Italiaan won in 1952 zes van de acht races, wat dus 75% is. Dit was in een periode dat de Formule 1 nog in de kinderschoenen stond en het aantal races dus niet erg hoog was. Sterker nog: Verstappen en zijn collega's rijden nu veertien races meer dan toen het geval was.

3: Michael Schumacher: 72,22% in 2004 (18 races)

Michael Schumacher kan in deze lijst natuurlijk niet ontbreken. Zijn kampioenschap in 2004 was zijn meest dominante seizoen. De Duitser won dertien van de achttien races, waardoor hij uit zou komen op 72,22%. Het aantal komt niet in de buurt van dat van Ascari en Verstappen, wat wel aangeeft hoe knap de prestatie van Ascari en Verstappen was.

4: Jim Clark: 70% in 1963 (10 races)

Jim Clark staat vierde in deze lijst, toen hij in 1963 wereldkampioen werd. Hij won toen 70% van de races door zeven overwinningen te boeken tijdens de tien races die toen verreden werden. Een wat hoger aantal dan Ascari dus, maar een stuk lager dan bij Schumacher en Verstappen het geval was.

5: Sebastian Vettel: 68,42% in 2013 (19 races)

Sebastian Vettel werd bij Red Bull vier keer wereldkampioen, maar zijn titel in 2013 was met afstand zijn meest dominante. De Duitser won dat jaar dertien van de negentien races en won zelfs negen races op rij. In totaal kwam hij uit op 68,42%, waardoor hij op een keurige vijfde plaats staat in deze lijst.

6: Max Verstappen: 68,18% in 2022 (22 races)

De eerste, maar niet de laatste coureur die twee keer in de lijst terecht is gekomen. Verstappen was in 2022 namelijk ook al behoorlijk dominant, een seizoen waarin hij de nu al achterhaalde records van meeste zeges en punten in een seizoen op zijn naam zou schrijven. Verstappen won vijftien van de 22 races in 2022, wat neerkomt op 68,18%.

7: Juan Manuel Fangio: 66,67% in 1954 (9 races)

Dan naar een andere legende die niet in de lijstje kan ontbreken: Juan Manuel Fangio. De Argentijn domineerde de sport in de beginjaren en maakte in 1954 vooral indruk. Fangio won toen zes van de negen races die verreden werden, waardoor hij in totaal uit zou komen op 66,67%.

8: Michael Schumacher: 64,71% in 2002 (17 races)

Op de achtste plek komen we voor de tweede keer Michael Schumacher tegen. In 2002 was hij niet zo dominant als in 2004 het geval was, maar was hij wel nog steeds indrukwekkend. Met elf zeges na zeventien races kwam hij op 64,71% uit.

9: Lewis Hamilton: 64,71% in 2020 (17 races)

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat natuurlijk ook in dit lijstje. Dit komt door zijn dominante kampioenschap in 2020. De Brit won toen, net zoals Schumacher in 2002, elf van de zeventien races. In totaal dus 64,71% van de races,

10: Jim Clark: 60% in 1965 (10 races)

Tot slot de derde coureur die twee keer in deze lijst terug te vinden is. Clark was namelijk ook in 1965 behoorlijk dominant. De Brit won toen zes van de tien races waar hij aan mee zou doen, wat in totaal 60% is. Verstappen, Schumacher en Clark vinden we dus twee keer terug in deze lijst.