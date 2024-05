Max Verstappen durft niet te zeggen of Lando Norris de Grand Prix van Miami ook zonder 'gratis' pitstop gewonnen zou hebben, maar volgens de Nederlander is dat ook niet relevant. De Limburger legt uit dat het in het racen soms wel en soms niet goed voor je uitpakt, en geeft daarbij een opvallend voorbeeld.

De Grand Prix van Miami vormde afgelopen zondag het decor voor de zesde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 in 2024, en het was absoluut geen race om snel weer te vergeten. Zowel in de kop van het veld als daarachter werden constant indrukwekkende duels uitgevochten, en Lando Norris wist na 57 ronden zijn langverwachte eerste Grand Prix-zege op zijn naam te schrijven. De Brit nam met een gelukje qua timing van een safety car de leiding in de race over van Max Verstappen, en wist de Red Bull Racing-coureur vervolgens vrij eenvoudig achter zich te houden.

Artikel gaat verder onder video

Onderstuur en vloerschade

Verstappen klaagde tijdens de race regelmatig over onderstuur in zijn auto, maar daarnaast liep hij wat schade aan de vloer op toen hij een paaltje raakte in de chicane bij bocht veertien en vijftien. Het zorgde ervoor dat hij het tempo van Norris - die op de harde band een uitstekende snelheid had - niet bij wist te benen, waarna de 24-jarige Brit met een voorsprong van om en nabij zeven seconden als eerste over de streep kwam. Erg zuur was Verstappen niet. De drievoudig wereldkampioen vierde vooral het feestje mee met zijn goede vriend in het oranje.

Verstappen kurkdroog

Op de persconferentie na afloop krijgt Verstappen de vraag of hij denkt dat Norris gezien zijn goede pace op de harde band, ook zonder safety car gewonnen zou hebben: "Ik weet eerlijk gezegd niet hoe groot het gat was voor de safety car. Hoe ver lag je achter me?", waarna Norris antwoord: "Het zou moeilijk zijn geweest. Dan had ik twee Ferrari's, een Red Bull en Oscar [Piastri] in moeten halen. Oscar leverde heel goed werk, dus petje af voor hem." Verstappen vervolgt: "Het is altijd als, als, als. Als mijn moeder ballen had gehad, zou ze mijn vader zijn geweest. Dus, ja. Dat is hoe het gaat in het racen. Soms pakt het goed voor je uit, soms pakt het niet goed voor je uit."

Gerelateerd