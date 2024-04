Daniel Ricciardo is helemaal klaar met Lance Stroll na zijn uitschakeling tijdens de Grand Prix van China. De Australiër maakte zich klaar om na de neutralisatie te beginnen aan de volgende stint in de race, maar werd van achteren geraakt door de Aston Martin van Stroll.

Voor Ricciardo was het de zoveelste teleurstelling in het 2024-seizoen, waarin hij nog moeilijk op volle snelheid weet te komen. De Australiër werd dit weekend voorzien van een nieuw chassis en daarmee leek hij de snelheid te pakken te hebben. Zo was hij het hele weekend al sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda, maar werd hij vanwege de schade aan zijn VCARB01 vroegtijdig de derde uitvaller van de race.

'Doe mijn best om het niet te zeggen'

Tegenover Motorsport-Total.com laat de achtvoudig racewinnaar niets heel van Stroll. "Blijkbaar ben ik een idioot en was het mijn schuld. Ik doe mijn best om niet te zeggen wat ik wil zeggen, maar: f*ck die vent", zo zegt Ricciardo toch wat hij denkt. Hij is dan ook van mening dat Stroll zijn verantwoordelijkheid moet gaan tonen, al neemt dat de uitvalbeurt natuurlijk niet weg. "Als hij er over een uur nog eens naar kijkt, dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Maar als hij dat niet doet, dan kan ik hem niet helpen. Niemand hier kan dat"

Stroll keek helemaal niet

Ricciardo had voordat hij dit interview gaf nog wel de onboardbeelden van Stroll bekeken. "Je kunt zien dat zijn helm meteen naar rechts draait als hij remt en hij kijkt naar de apex van bocht 14. Hij kijkt helemaal niet naar mij en als hij omkijkt, hangt hij achter me." Stroll wees naderhand niet direct naar zichzelf en Ricciardo snapt daar niets van. "Ja, we zaten allemaal vast. Maar het is een haarspeldbocht. Het is niet zo dat hij me een duwtje gaf en me een lekke band gaf. Hij reed onder mijn auto."

