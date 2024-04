Verstappen kan lach niet inhouden na crash Stroll en Ricciardo: "Whooo! Niet te geloven..."

Max Verstappen won de Grand Prix van China en meldde zich na afloop in de Cool Down Room, waar hij de beelden van de crash tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo onder ogen kreeg. Blijkbaar was de Red Bull-coureur tijdens de race niet helemaal op de hoogte van wat er achter hem gebeurde, want hij reageerde enorm verrast toen hij de beelden zag.

Verstappen reed de gehele wedstrijd in China aan kop, dus hij kreeg niet altijd helemaal mee wat er achter hem gebeurde. Bij de eerste herstart na de Safety Car ging het echter goed mis tussen Stroll en Ricciardo. Eerstgenoemde remde veel te laat en knalde vol achterop de auto van de Australiër. De Racing Bull werd de lucht in getild door de Aston Martin en dit resulteerde uiteindelijk in een uitvalbeurt voor Ricciardo. Na afloop van de race mocht Verstappen zich, samen met podiumgenoten Lando Norris en Sergio Pérez, melden in de zogenoemde Cool Down Room en daar zag hij de beelden van de crash voor het eerst. De reactie van Verstappen gaf aan dat hij nog niet op de hoogte was van deze uiterst ongelukkige botsing.

Norris geeft Verstappen 'de schuld' van crash in China

Verstappen, Norris en Pérez waren rustig in gesprek, toen op de achtergrond de beelden werden getoond van de crash tussen Stroll en Ricciardo. Verstappen kon zijn ogen niet geloven en schreeuwde het uit. "Whooo!!", zo klonk het in een eerste reactie. "Ooh mijn God!" Vervolgens kon hij zijn lach niet inhouden en sloeg hij z'n hand voor z'n mond: "Oef... Niet te geloven". Norris haakte er vervolgens op in en tikte Verstappen aan: "Dit kwam door jou, hé?" Verstappen knikte bevestigend: "Ja, dit was mijn schuld."

Verstappen spreekt van "goede crash" tussen Stroll en Ricciardo

"Dat was een goede [crash, red.]...", zo vervolgde Verstappen zijn verbazing op het moment van zijn oud-teamgenoot met Stroll. "Was die crash nou onder de Safety Car?", vroeg Pérez zich vervolgens af. "Ja, volgens mij onder de eerste", antwoordde Verstappen. De Mexicaan moest vervolgens ook een beetje gniffelen om de onhandigheid die er van af spatte bij de crash.

