Volgens Sergio Pérez is het slechts een kwestie van tijd voordat hij een krabbel onder zijn contractverlenging bij Red Bull Racing zet. De Mexicaan stelt dat hij en het team op dit moment blij zijn met de samenwerking en hij is dan ook optimistisch over een langere verbintenis.

'Checo' sloot in 2021 aan bij Red Bull Racing, toen zijn contract aan het einde van 2020 niet werd verlengd bij Racing Point. In het eerste jaar stond vooral het kampioenschap van Max Verstappen centraal, maar in de jaren erna heeft hij ook veelvuldig zijn eigen titelkansen uitgesproken. In 2024 is die toon wat minder en legt Pérez zich toe op het behalen van zijn contractverlenging, toch zijn er ook meerdere kapers op de kust. In de voorbije maanden werd Alexander Albon gelinkt aan een terugkeer bij Red Bull Racing, maar volgens dr. Helmut Marko is er ook met Carlos Sainz gesproken.

Iedereen is kanshebber

Al het gespeculeer over het stoeltje dat nu nog in bezit is van Pérez, laat de Mexicaan zelf ook wel glimlachen. "Elke week is er weer iemand anders, maar dat is normaal. Totdat er een handtekening onder een contract staat, is iedereen een kanshebber, zelfs jij", zo reageert hij bij Sky Sports F1. De afgelopen jaren verviel de Mexicaan in een vormdipje en juist dat wil hij dit seizoen voorkomen. Daarvoor heeft 'Checo' veel uren in de fabriek doorgebracht en afgelopen raceweekend in Japan, op een echt rijderscircuit, zat hij toch wel aardig op de tijden van zijn teamgenoot.

Dit is hoe het spelletje gaat

Op de vraag of hij optimistisch is over een langer verblijf bij Red Bull Racing, reageert Pérez. "Ja! We zijn nu al een paar jaar samen als team en ik denk dat het een snel en kort gesprek zal zijn om te weten welke kant we opgaan. Ik denk dat we allemaal op deze manier willen doorgaan." Toch moet Pérez gezien de interesse in zijn stoel ook een plan 'B' achter de hand hebben, maar die kansen ziet hij steeds kleiner worden. "Als je ziet hoe de rijdersmarkt zich nu ontwikkelt, dan gaat het allemaal een stuk sneller, dan wat we misschien hadden gewild, maar dat is hoe het spelletje op dit moment gaat."