Geruchten doen de ronde dat Andrea Kimi Antonelli vanaf Imola in zal stappen bij het F1-team van Williams. Daarvoor moet de jonge Italiaan wel vrijstelling krijgen van de zogeheten Verstappen-regel. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat duidelijk weten dat deze mogelijk aangevraagde dispensatie niet van zijn kant komt.

Logan Sargeant moet naar verluidt binnenkort zijn stoeltje opgeven. De FIA bevestigde op de vrijdag in Miami dat er een team is geweest dat vrijstelling heeft aangevraagd voor Antonelli, al is het niet officieel bevestigd dat het gaat om Williams. De Formule 2-coureur is met zijn zeventien jaar niet oud genoeg om aan de koningsklasse mee te mogen doen. Dit wordt ook wel de Verstappen-regel genoemd, omdat de leeftijdsgrens omhoogging van zestien naar achttien na het debuut van de Nederlander in 2015. Wolff vindt echter dat Antonelli zich op zijn F2-programma moet focussen en vertelt dat de Mercedes-junior niet bij Williams zal instappen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Concentreren op Formule 2

"Die vrijstelling is niet iets wat bij ons vandaan komt," aldus de Mercedes-teambaas tegenover Motorsport.com. "We hebben ook zeker vanaf het begin duidelijk gemaakt dat dit niet iets is waar we achteraan gaan. Ik weet niet waar het geloof vandaan komt dat Mercedes dit naar voren zou drukken. Kimi moet zich concentreren op zijn F2-seizoen en dat weet hij ook. Al dat andere zijn maar geruchten die rond blijven gaan en feitelijk onjuist zijn. Hij is een F2-coureur voor Prema, dat is wat hij doet, en dat is waar we ons allen op focussen."

Wolff afgeleid

"Slechts vijftien maanden geleden zat hij nog in een Formule 4-auto," vervolgde Wolff. "We geloven sterk in Kimi, zijn rijkunsten en ook in zijn toekomst. Maar er is een traject die we zorgvuldig moeten volgen in plaats van dromen van kampioenschap naar kampioenschap te springen op een manier die zeker niet goed voor hem gaat uitpakken. Ik denk dat een kampioen zeker niet afgeleid wordt door dit alles, maar het leidt mij wel af, omdat iedereen mij blijft vragen: 'Vertel over Kimi en gaat hij rijden in Imola?' Dat gaat niet gebeuren. Dat is niet iets wat Mercedes wil. Ik denk dat [het gerucht] over die vrijstelling tractie heeft gekregen, omdat steeds meer mensen met het idee aan het flirten waren. Maar het is zeker niet iets wat van onze kant komt."

